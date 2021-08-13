***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2021 20:04
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
GÜNDEM : Genel Müdür Yardımcısı görevden azledilmesi ile genel müdür yardımcısı ataması hakkında.
KARAR :
1- Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hakan ERDEM işbu kararımız ile görevden azline,
2- 24652576300 T.C. Kimlik numaralı Yavuz Selim TETİK'in Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958146
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