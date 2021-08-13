***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGÜNDEM : Genel Müdür Yardımcısı görevden azledilmesi ile genel müdür yardımcısı ataması hakkında.KARAR :1- Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hakan ERDEM işbu kararımız ile görevden azline,2- 24652576300 T.C. Kimlik numaralı Yavuz Selim TETİK'in Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasınaKatılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958146BIST