***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 10:57
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982588
BIST
10:512.039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,91
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
10:5113,8389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0517
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,9088
En Düşük
13,7533
10:5115,6361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0403
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,7199
En Düşük
15,5619
10:51788,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,81
|Açılış
|: 788,08
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler10:49
|EUHOL
|2,31
|21.675.035
|% 10,00
|
|RALYH
|16,83
|6.193.827
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|9.389.843
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|2.555.720
|% 9,91
|
|NIBAS
|12,40
|83.113.398
|% 8,39
|
|DOBUR
|138,00
|1.478.946
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|2.484.687
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|653.079
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|28.798.148
|% -9,82
|
|BAGFS
|14,05
|5.296.285
|% -8,47
|
|THYAO
|22,92
|1.677.262.490
|% 4,18
|
|KRDMD
|10,67
|640.120.078
|% 1,62
|
|SISE
|15,74
|519.344.755
|% 2,21
|
|ASELS
|25,04
|422.309.067
|% 0,00
|
|PETKM
|9,06
|391.933.559
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,56
|335.842.451
|% 1,19
|
|TSKB
|1,63
|131.353.075
|% 0,00
|
|THYAO
|22,92
|1.677.262.490
|% 4,18
|
|SKBNK
|1,22
|86.832.607
|% -0,81
|
|KRDMD
|10,67
|640.120.078
|% 1,62
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8277
|13,8367
|% 0,36
|
|Euro
|15,6217
|15,6522
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,2352
|18,3266
|% 0,33
|
|Frank
|14,9026
|14,9924
|% 0,22
|
|Riyal
|3,6777
|3,6961
|% 0,36
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-2,21
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,20
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,73
|9,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,14
|74,14
|-0,28
|
Seans Raporu
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