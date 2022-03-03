***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2022 17:19
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KZBGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006879
BIST
17:042.039
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 52,45
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.040
En Düşük
2.009
17:0414,1216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0318
|Açılış
|: 14,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
17:0415,7033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0059
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
17:04874,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,09
|Açılış
|: 874,38
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler17:04
|PKENT
|374,00
|20.347.550
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.136.228.884
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|513.407.089
|% 9,96
|
|IPEKE
|14,92
|165.264.663
|% 9,95
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|AKFGY
|3,27
|139.820.833
|% -9,42
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|KUYAS
|5,46
|20.880.516
|% -4,88
|
|KONKA
|10,60
|138.197.278
|% -4,33
|
|KRDMD
|13,60
|3.438.543.024
|% 5,75
|
|THYAO
|26,32
|2.548.152.726
|% 1,31
|
|EREGL
|36,22
|1.959.821.197
|% 5,05
|
|ASELS
|24,20
|1.838.657.866
|% 5,40
|
|GARAN
|11,77
|1.355.896.302
|% 1,29
|
|KRDMD
|13,60
|3.438.543.024
|% 5,75
|
|YKBNK
|3,69
|580.998.333
|% 1,10
|
|PETKM
|7,97
|998.619.926
|% 4,32
|
|GARAN
|11,77
|1.355.896.302
|% 1,29
|
|HUNER
|2,64
|279.294.029
|% 2,33
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1094
|14,1216
|% 0,23
|
|Euro
|15,6554
|15,7033
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,8351
|18,9296
|% 0,07
|
|Frank
|15,2864
|15,3785
|% 0,26
|
|Riyal
|3,7499
|3,7687
|% 0,15
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|4,62
|
|Altın Gr.
|874
|874
|2,19
|
|Cumhuriyet
|5.806
|5.894
|-10,00
|
|Tam
|5.776
|5.922
|-4,63
|
|Yarım
|2.792
|2.864
|-2,24
|
|Çeyrek
|1.400
|1.432
|-1,12
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,36
|