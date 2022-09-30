***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2022 16:55
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KZBGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066367
BIST
17:383.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 23,88
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
17:3818,5137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
17:3818,1319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0255
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
17:38996,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 8,77
|Açılış
|: 996,70
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler17:38
|CONSE
|4,51
|148.982.602
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|99.265.312
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|481.801.371
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|KZBGY
|19,36
|255.357.491
|% -9,36
|
|ISGYO
|6,12
|2.576.501.748
|% -7,97
|
|ELITE
|25,38
|32.753.187
|% -5,93
|
|AGYO
|5,93
|79.096.002
|% -5,12
|
|THYAO
|68,95
|2.773.061.422
|% 0,51
|
|ISGYO
|6,12
|2.576.501.748
|% -7,97
|
|SASA
|68,45
|2.336.151.851
|% 3,95
|
|ASELS
|29,26
|1.731.996.849
|% -2,14
|
|ALARK
|58,30
|1.632.552.622
|% 3,55
|
|ISGYO
|6,12
|2.576.501.748
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,84
|1.414.694.139
|% 0,52
|
|ODAS
|6,30
|1.262.140.848
|% 6,06
|
|YKBNK
|7,13
|1.426.382.122
|% 1,42
|
|TSKB
|2,46
|472.256.026
|% -1,99
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4955
|18,5137
|% 0,04
|
|Euro
|18,1255
|18,1319
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,5141
|20,6170
|% 0,03
|
|Frank
|18,8105
|18,9238
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9116
|4,9362
|% 0,06
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.674
|12,75
|
|Altın Gr.
|997
|997
|8,77
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.702
|6.781
|49,00
|
|Yarım
|3.261
|3.315
|24,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.658
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,14
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,20
|
|B. Petrol
|86,31
|86,31
|-0,87
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, PETKM, GARAN
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 44 artarak (% 0.45 ) 2, 807
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, CONSE, ARASE, EKIZ, ZOREN
-
17:53
EUKYO, EUREN, ENKAI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:53
KZBGY, CASA, ESCOM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında