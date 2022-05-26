***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.05.2022 17:59
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arsen Bağımsız Dnetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.05.2022
Tescil Tarihi
26.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
26.05.2022 - 10585
Açıklamalar
2022 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Arsen Bağımsız Denetim Hzimetleri A.Ş. 23.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul Kararı, 26.05.2022 tarihinde tescil edilerek 26.05.2022 tarih ve 10585 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032767
BIST
17:462.452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 34,25
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.456
En Düşük
2.421
17:4616,3123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0523
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2440
17:4617,5303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0608
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4329
17:46969,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,37
|Açılış
|: 969,40
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler17:46
|GESAN
|26,18
|128.790.187
|% 10,00
|
|OYYAT
|78,65
|106.093.060
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|30.350.010
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.850.887
|% 9,97
|
|KARSN
|6,40
|1.882.263.074
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|47.949.268
|% -9,95
|
|NUGYO
|5,00
|223.421.383
|% -9,91
|
|MEPET
|3,67
|42.678.788
|% -9,83
|
|HUNER
|2,56
|72.726.698
|% -5,88
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|44,42
|5.692.436.615
|% 4,13
|
|SISE
|20,88
|2.597.010.578
|% -0,76
|
|KARSN
|6,40
|1.882.263.074
|% 9,97
|
|ARCLK
|81,25
|1.665.780.435
|% 9,21
|
|KOZAL
|192,40
|1.547.966.949
|% 2,72
|
|KARSN
|6,40
|1.882.263.074
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,33
|321.986.768
|% 5,56
|
|YKBNK
|4,58
|792.891.575
|% 1,33
|
|DOHOL
|3,76
|618.669.167
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,62
|433.493.443
|% 0,77
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3041
|16,3123
|% -0,32
|
|Euro
|17,4951
|17,5303
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,4044
|20,5067
|% -0,54
|
|Frank
|16,9100
|17,0118
|% -0,15
|
|Riyal
|4,3325
|4,3542
|% -0,36
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-5,04
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-5,44
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,05
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,60
|