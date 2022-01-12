***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
12.01.2022 10:26
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Marmaris Kızılbük Thermal Wellness Resort Projesi Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
07.01.2022
Açıklamalar
Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi 1598 ve 2518 Parsellerde yer alan ne ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır. Marmaris Kızılbük Thermal Wellness Resort Projesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992919
BIST
10:462.073
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 26,86
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.067
10:4613,8306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0237
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8349
En Düşük
13,7216
10:4615,7161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0164
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7411
En Düşük
15,5761
10:46807,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,24
|Açılış
|: 807,48
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
803,07
BIST En Aktif Hisseler10:44
|EMNIS
|23,90
|687.699
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|299.420
|% 9,94
|
|ORCAY
|39,74
|9.036.215
|% 9,48
|
|DOBUR
|116,90
|7.884.617
|% 8,24
|
|KRDMB
|11,24
|32.750.935
|% 7,56
|
|GEDZA
|20,12
|13.973.728
|% -4,64
|
|BURCE
|32,60
|935.177
|% -3,66
|
|EUHOL
|2,74
|3.004.834
|% -3,52
|
|CELHA
|8,54
|4.282.871
|% -3,50
|
|SONME
|41,64
|727.432
|% -2,89
|
|KRDMD
|13,18
|1.800.478.008
|% 4,27
|
|EREGL
|32,34
|660.784.581
|% 1,83
|
|SISE
|15,11
|488.049.321
|% 2,37
|
|THYAO
|27,06
|473.214.371
|% 0,59
|
|GARAN
|11,89
|468.594.896
|% 0,93
|
|KRDMD
|13,18
|1.800.478.008
|% 4,27
|
|YKBNK
|3,83
|395.369.518
|% 2,13
|
|GARAN
|11,89
|468.594.896
|% 0,93
|
|EKGYO
|2,40
|90.682.301
|% 1,27
|
|SISE
|15,11
|488.049.321
|% 2,37
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8180
|13,8276
|% 0,15
|
|Euro
|15,6967
|15,7179
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,7812
|18,8754
|% 0,16
|
|Frank
|14,8991
|14,9889
|% 0,14
|
|Riyal
|3,6715
|3,6899
|% 0,18
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-6,51
|
|Altın Gr.
|808
|808
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,72
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,11
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,77
|83,77
|0,05
|