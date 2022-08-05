***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.08.2022 09:27
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından 04.08.2022 tarih ve E-18454353-100.06-10440 sayılı gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, 04.08.2022 tarihinde Şirketimiz tarafından Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen Özel Durum Açıklaması dışında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052175
BIST
18:052.724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
0
En Düşük
0
18:0517,9649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0554
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9649
En Düşük
17,8915
18:0518,4021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
18:051.033,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,03
|Açılış
|: 1.033,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|22,40
|13.779.687
|% 0,00
|
|LKMNH
|19,10
|3.540.306
|% 0,00
|
|YUNSA
|35,90
|34.855.989
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,98
|104.434.766
|% 0,00
|
|SILVR
|22,40
|13.779.687
|% 0,00
|
|LKMNH
|19,10
|3.540.306
|% 0,00
|
|YUNSA
|35,90
|34.855.989
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,98
|104.434.766
|% 0,00
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,00
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 0,00
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 0,00
|
|KARSN
|7,43
|1.762.674.932
|% 0,00
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.312
|% 0,00
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 0,00
|
|KARSN
|7,43
|1.762.674.932
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9589
|17,9649
|% 0,31
|
|Euro
|18,3864
|18,4021
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,7578
|21,8669
|% 0,18
|
|Frank
|18,6875
|18,8000
|% 0,03
|
|Riyal
|4,7650
|4,7889
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-1,49
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,55
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.911
|6.976
|-14,00
|
|Yarım
|3.367
|3.410
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,04
|
|B. Petrol
|94,59
|94,59
|0,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:03XU100
Endeks 2, 724 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 44, 403.00 milyon TL de
-
17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO