***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 27.09.2022 tarihli toplantısında,Şirketimizin Marmaris'te yer alan "Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort" projesi ile ilgili ilerleme süreçleri ele alınmıştır.Projede yer alan yapımı devam eden 205 odalı 5 yıldızlı otel bloğunun potansiyel alıcılarının bulunması ve bu alıcılarla satış görüşmelerinin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,Yapılacak görüşmelerde minumum değerin esas alınması için otel bloğunun değerini tespit ettirmek üzere Lotus Gayrimenkul Değerleme A.Ş. firmasına gayrimenkul değerleme raporu hazırlatılmasına,karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065534BIST