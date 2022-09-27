***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2022 18:47
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.09.2022 tarihli toplantısında,
Şirketimizin Marmaris'te yer alan "Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort" projesi ile ilgili ilerleme süreçleri ele alınmıştır.
Projede yer alan yapımı devam eden 205 odalı 5 yıldızlı otel bloğunun potansiyel alıcılarının bulunması ve bu alıcılarla satış görüşmelerinin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
Yapılacak görüşmelerde minumum değerin esas alınması için otel bloğunun değerini tespit ettirmek üzere Lotus Gayrimenkul Değerleme A.Ş. firmasına gayrimenkul değerleme raporu hazırlatılmasına,
karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065534
BIST
18:053.266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 5,49
|Açılış
|: 3.271
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3.319
En Düşük
3.256
18:0518,4994
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En Düşük
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980,30
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|109,10
|114.726.750
|% 9,98
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|AYES
|35,10
|2.376.243
|% 9,96
|
|KMPUR
|58,00
|103.883.508
|% 9,95
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|KONTR
|58,10
|621.849.890
|% 9,93
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|ARASE
|121,90
|127.797.063
|% 9,92
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|ISGYO
|8,19
|18.092.898
|% -10,00
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|ROYAL
|5,40
|1.040.849
|% -10,00
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|ULUFA
|5,76
|1.243.313
|% -10,00
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|KZBGY
|21,12
|324.581.788
|% -9,97
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|EGSER
|32,00
|16.063.837
|% -9,96
|
|THYAO
|71,00
|4.883.850.983
|% 2,31
|
|SASA
|69,00
|3.481.133.721
|% 3,99
|
|GARAN
|19,62
|3.374.804.194
|% 1,82
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|SKBNK
|2,06
|1.362.750.721
|% -9,65
|
|EKGYO
|3,98
|2.420.102.439
|% 1,27
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|ISCTR
|7,84
|2.905.700.453
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4932
|18,5019
|% 0,15
|
|Euro
|17,7254
|17,7494
|% 0,09
|
|Sterlin
|19,6686
|19,7672
|% 0,02
|
|Frank
|18,5850
|18,6969
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9016
|4,9262
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.628
|1.628
|5,85
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,47
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.593
|6.688
|9,00
|
|Yarım
|3.208
|3.270
|2,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.635
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,35
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|10,92
|10,94
|0,03
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|B. Petrol
|84,21
|84,21
|1,35
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