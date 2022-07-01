***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.07.2022 19:03
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artışına ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 240.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKZBG00018 1.000.000 250.000,000 25,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKZBG00018 Hamiline
B Grubu, KZBGY, TREKZBG00026 239.000.000 59.750.000,000 25,00000 B Grubu B Grubu, KZBGY, TREKZBG00026 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 240.000.000 60.000.000,000 25,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 60.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.06.2022
SPK Başvuru Tarihi 07.06.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 30.06.2022
Artmaye tavanı içerisindeki 240.000.000, -TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere beheri 1 TL nominal değerde 60.000.000 adet pay karşılığı 60.000.000, -TL artırılmak sureti ile 300.000.000, -TL'ye çıkarılmasına ve Esas Sözleşme'mizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 no.lu maddesinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile 07.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiş idi. Yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup 30.06.2022 tarih 2022-33 sayılı bültende yayınlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KZBGY Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040857
BIST