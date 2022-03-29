***LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.03.2022 09:14
***LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDER.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] LDR Turizm A.Ş. Miktar*: 17.000.000 TL nominal, Aracı: TRA, Kapanış Tarihi: 30.03.2022, Fiyat: 18,65 TL *Fazla talep gelmesi halinde 3.400.000 TL nominal değerli paylar da satışa konu olabilecektir. İlgili sırada maksimum emir değeri 380.460.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013593
BIST
11:472.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 15,67
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.189
En Düşük
2.182
11:4714,8446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0292
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8446
En Düşük
14,7891
11:4716,3054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0273
|Açılış
|: 16,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3400
En Düşük
16,2656
11:47913,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,75
|Açılış
|: 913,06
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
911,15
BIST En Aktif Hisseler11:47
|ULUSE
|93,65
|1.125.111
|% 9,98
|
|KENT
|234,00
|1.173.276
|% 9,86
|
|GEREL
|4,59
|17.446.946
|% 9,81
|
|CASA
|119,70
|67.631
|% 8,62
|
|KARSN
|5,58
|886.696.688
|% 8,14
|
|CEOEM
|15,93
|38.399.230
|% -9,95
|
|PSGYO
|15,85
|71.681.502
|% -8,12
|
|PKENT
|228,70
|25.192.531
|% -7,22
|
|PENGD
|3,72
|26.605.410
|% -3,88
|
|PAPIL
|20,98
|6.187.891
|% -3,85
|
|THYAO
|29,38
|899.724.626
|% 1,10
|
|KARSN
|5,58
|886.696.688
|% 8,14
|
|SISE
|14,53
|660.857.368
|% 2,32
|
|KRDMD
|15,26
|612.709.433
|% 0,73
|
|ODAS
|1,91
|422.861.045
|% 6,11
|
|ODAS
|1,91
|422.861.045
|% 6,11
|
|KARSN
|5,58
|886.696.688
|% 8,14
|
|ZOREN
|1,86
|204.634.896
|% 7,51
|
|EKGYO
|2,40
|264.659.125
|% 2,56
|
|DOHOL
|3,30
|151.379.941
|% 1,85
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8375
|14,8446
|% 0,20
|
|Euro
|16,2970
|16,3054
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,3516
|19,4487
|% 0,08
|
|Frank
|15,7833
|15,8784
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9429
|3,9627
|% 0,17
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-8,80
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.016
|6.166
|-71,63
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|-34,65
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|-17,33
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,32
|
Seans Raporu
11:47
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12:02AKSGY
Yüzde 4.15 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 253, 048 adet işlem
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12:01AEFES
Yüzde 6.48 oranında artışla 25.98 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 673, 646 adet işlem
-
11:59ZOREN
Yüzde 7.51 oranında artışla 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 181, 855 adet işlem
-
11:57ODAS
Yüzde 5.56 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 211, 290, 921 adet işlem
-
11:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TCELL, KOZAA