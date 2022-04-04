***LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.04.2022 09:10
***LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LDR Turizm A.Ş., LIDER.E işlem koduyla 04/04/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 18,65 TL Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015312
BIST
12:292.285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 33,39
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.285
En Düşük
2.264
12:2914,7160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0325
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
12:2916,2280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0101
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
12:29911,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,72
|Açılış
|: 911,86
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler12:27
|IPEKE
|18,95
|131.257.738
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.582.213
|% 9,95
|
|LIDER
|20,50
|3.012.065
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|38.608.261
|% 9,86
|
|DAPGM
|22,50
|157.663.890
|% 9,65
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|PAPIL
|19,98
|11.615.083
|% -3,66
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|ETILR
|8,57
|337.955
|% -3,16
|
|POLTK
|577,60
|4.683.801
|% -3,05
|
|SISE
|16,14
|1.443.392.669
|% 5,01
|
|GARAN
|12,47
|1.386.150.743
|% 0,16
|
|ASELS
|25,36
|1.333.705.402
|% 2,34
|
|KOZAL
|158,20
|1.281.386.434
|% 9,25
|
|THYAO
|32,98
|1.129.165.275
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,51
|1.087.313.394
|% 5,02
|
|KARSN
|5,81
|938.194.885
|% -2,68
|
|AKBNK
|7,45
|963.968.274
|% 1,92
|
|GARAN
|12,47
|1.386.150.743
|% 0,16
|
|DOHOL
|3,45
|360.346.508
|% 3,92
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7104
|14,7139
|% 0,21
|
|Euro
|16,2211
|16,2345
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,2482
|19,3447
|% 0,26
|
|Frank
|15,8130
|15,9083
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9101
|3,9297
|% 0,20
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|2,10
|
|Altın Gr.
|912
|913
|3,46
|
|Cumhuriyet
|6.050
|6.142
|29,00
|
|Tam
|6.020
|6.170
|25,91
|
|Yarım
|2.910
|2.985
|12,54
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|6,27
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,74
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,37
|