***LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler LIDER11.05.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaLDR TURIZM LIDER 0,2272727 0,2045454Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149654BIST