***LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
10.05.2023 16:52
***LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler LIDER
11.05.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
LDR TURIZM LIDER 0,2272727 0,2045454
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149654
BIST
17:004.504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -32,37
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.555
En Düşük
4.486
17:0019,5413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0283
|Açılış
|: 20,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5769
En Düşük
19,4851
17:0021,4704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0822
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,5095
En Düşük
21,3125
17:001.280,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,37
|Açılış
|: 1.280,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.287,00
En Düşük
1.272,29
BIST En Aktif Hisseler17:00
|BRSAN
|137,50
|290.787.996
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.880.270
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.324.653
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|7.270.365
|% 9,91
|
|ISBIR
|73,85
|5.102.227
|% 9,90
|
|TUKAS
|10,92
|177.159.397
|% -9,98
|
|AVHOL
|21,12
|4.000.783
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|146.789.693
|% -9,96
|
|IZINV
|19,90
|9.680.505
|% -8,38
|
|AYEN
|19,07
|45.900.162
|% -7,87
|
|ISCTR
|12,70
|4.458.726.716
|% 4,79
|
|KCHOL
|87,30
|2.966.888.188
|% 0,52
|
|THYAO
|127,80
|2.227.573.470
|% -0,78
|
|SISE
|37,08
|1.932.938.353
|% -1,12
|
|CWENE
|112,30
|1.816.138.218
|% -4,99
|
|ISCTR
|12,70
|4.458.726.716
|% 4,79
|
|YKBNK
|10,54
|1.690.433.636
|% 1,44
|
|EKGYO
|5,52
|574.987.331
|% 0,55
|
|AKBNK
|16,86
|1.731.020.479
|% 0,90
|
|DOHOL
|8,50
|585.625.281
|% -3,30
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5361
|19,5413
|% 0,15
|
|Euro
|21,4654
|21,4704
|% 0,38
|
|Sterlin
|24,6129
|24,7363
|% 0,22
|
|Frank
|21,9031
|22,0350
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1932
|5,2192
|% 0,09
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.038
|2.039
|4,04
|
|Altın Gr.
|1.278
|1.278
|1,30
|
|Cumhuriyet
|9.335
|9.476
|73,00
|
|Tam
|9.308
|9.550
|98,67
|
|Yarım
|4.576
|4.710
|51,00
|
|Çeyrek
|2.281
|2.341
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,68
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|16,07
|16,09
|0,01
|
|B. Petrol
|76,43
|76,43
|-1,01
|