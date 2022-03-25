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***LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

25.03.2022 18:38
***LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı


***LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )

İlgili Şirketler [LIDER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
25/03/2022
Payları Halka Arz Edilecek Şirketin Unvanı
LDR Turizm A.Ş.
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)
17.000.000
Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)
25,76
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Fiyatı (TL)
18,65
Aracı Kuruluş
Tera Yatırım Menkul Değerler
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
380.460.000
Açıklamalar

       LDR Turizm A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 17.000.000 TL nominal değerli payları (fazla talep gelmesi halinde 3.400.000 TL nominal değerli paylar ek satışa konu olabilecektir), Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 18,65 TL fiyatla 29-30/03/2022 tarihlerinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, LIDER.HE (ikincil piyasada işlem kodu LIDER.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
LIDER.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 380.460.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.
Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler internet adresinde yayımlanmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013210


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