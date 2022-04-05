***LIDER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2022 10:10
***LIDER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015741
BIST
10:302.324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 12,67
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.317
10:3014,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0368
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7159
En Düşük
14,6627
10:3016,1733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0582
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,1733
En Düşük
16,1032
10:30912,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 912,48
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler10:28
|ARMDA
|85,90
|1.923.559
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|CMBTN
|225,70
|6.641.377
|% 8,09
|
|ULUSE
|147,90
|6.855.566
|% 7,96
|
|TMSN
|18,54
|52.285.426
|% 7,73
|
|CEOEM
|12,62
|3.370.686
|% -4,32
|
|ENSRI
|16,28
|11.546.429
|% -2,92
|
|GRNYO
|2,43
|1.183.325
|% -2,80
|
|DAPGM
|21,94
|32.920.382
|% -2,75
|
|GZNMI
|47,48
|8.096.851
|% -2,63
|
|GARAN
|12,61
|818.243.425
|% -0,16
|
|THYAO
|34,04
|795.347.527
|% 1,73
|
|ASELS
|25,66
|705.958.908
|% 1,26
|
|AKBNK
|7,81
|515.709.398
|% 1,17
|
|YKBNK
|4,24
|454.466.987
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,24
|454.466.987
|% 0,71
|
|AKBNK
|7,81
|515.709.398
|% 1,17
|
|ODAS
|1,81
|117.403.001
|% 1,69
|
|GARAN
|12,61
|818.243.425
|% -0,16
|
|HALKB
|5,02
|314.291.193
|% 3,93
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7106
|14,7126
|% 0,23
|
|Euro
|16,1587
|16,1693
|% 0,34
|
|Sterlin
|19,2657
|19,3623
|% 0,33
|
|Frank
|15,8329
|15,9283
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9092
|3,9288
|% 0,17
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-3,88
|
|Altın Gr.
|912
|913
|0,04
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,07
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,08
|