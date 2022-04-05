***LIDER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2022 11:44
***LIDER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LIDER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015792
BIST
11:512.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 17,67
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
11:5114,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0419
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7205
En Düşük
14,6627
11:5116,1620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0469
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
11:51913,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,84
|Açılış
|: 913,39
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler11:47
|ULUSE
|150,70
|14.587.493
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.337.597
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|22,86
|26.281.203
|% 8,65
|
|OSMEN
|26,38
|10.134.314
|% 8,11
|
|EDIP
|3,34
|4.697.845
|% -3,75
|
|ERSU
|5,41
|10.119.942
|% -3,22
|
|GRNYO
|2,42
|2.334.618
|% -3,20
|
|CEOEM
|12,78
|16.673.962
|% -3,11
|
|ENSRI
|16,27
|25.148.701
|% -2,98
|
|THYAO
|34,34
|1.602.458.468
|% 2,63
|
|GARAN
|12,55
|1.480.054.393
|% -0,63
|
|SISE
|16,53
|1.074.130.463
|% 1,60
|
|ASELS
|25,66
|1.006.331.740
|% 1,26
|
|AKBNK
|7,79
|952.193.390
|% 0,91
|
|ODAS
|1,90
|506.041.934
|% 6,74
|
|EKGYO
|2,58
|480.523.454
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,24
|664.160.664
|% 0,71
|
|KARSN
|5,86
|769.170.564
|% 3,53
|
|AKBNK
|7,79
|952.193.390
|% 0,91
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7118
|14,7211
|% 0,29
|
|Euro
|16,1440
|16,1555
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,2550
|19,3515
|% 0,27
|
|Frank
|15,8284
|15,9237
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9110
|3,9306
|% 0,22
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-0,72
|
|Altın Gr.
|912
|913
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,08
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,10
|