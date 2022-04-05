***LIDER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2022 15:57
***LIDER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015879
BIST
16:082.339
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 27,55
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
16:0814,7206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0420
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7305
En Düşük
14,6627
16:0816,1514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0363
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
16:08916,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,01
|Açılış
|: 916,56
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
917,18
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler16:08
|ULUSE
|150,70
|14.788.074
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.676.606
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.727.585
|% 9,98
|
|ACSEL
|33,98
|49.897.589
|% 9,97
|
|OLMK
|9,30
|15.644.389
|% 9,93
|
|CEOEM
|12,09
|56.669.083
|% -8,34
|
|LIDER
|18,93
|699.552.973
|% -7,66
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GMTAS
|2,98
|10.366.265
|% -5,40
|
|GRNYO
|2,40
|3.254.731
|% -4,00
|
|THYAO
|34,92
|4.025.743.332
|% 4,36
|
|ASELS
|26,10
|2.746.073.362
|% 3,00
|
|KRDMD
|15,91
|2.526.809.886
|% 0,38
|
|GARAN
|12,60
|2.453.420.637
|% -0,24
|
|SISE
|16,65
|2.201.215.052
|% 2,34
|
|ODAS
|1,91
|764.859.890
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,56
|804.307.776
|% 1,99
|
|YKBNK
|4,24
|1.113.262.407
|% 0,71
|
|GARAN
|12,60
|2.453.420.637
|% -0,24
|
|AKBNK
|7,76
|1.488.876.619
|% 0,52
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7169
|14,7206
|% 0,29
|
|Euro
|16,1377
|16,1514
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,2875
|19,3843
|% 0,44
|
|Frank
|15,8617
|15,9573
|% 0,48
|
|Riyal
|3,9135
|3,9331
|% 0,28
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|1,22
|
|Altın Gr.
|916
|916
|3,35
|
|Cumhuriyet
|6.065
|6.157
|30,00
|
|Tam
|6.038
|6.189
|30,73
|
|Yarım
|2.918
|2.994
|14,86
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|7,44
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,73
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,13
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,42
|
Seans Raporu
16:08
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16:23MERCN
Yüzde 8.54 oranında artışla 12.83 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 608, 804 adet işlem
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16:21IZMDC
Yüzde 4.48 oranında artışla 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 676, 061 adet işlem
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16:20XU100
Endeks 2, 338 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 38, 719.00 milyon TL de
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16:20CMBTN
Yüzde 6.23 oranında artışla 221.80 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 016 adet işlem
-
16:17MERCN
Yüzde 7.78 oranında artışla 12.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 396, 819 adet işlem