***LIDER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2022 16:42
***LIDER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024820
BIST
17:172.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -13,24
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.429
17:1714,7991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0093
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
17:1715,5898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0367
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
17:17896,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,65
|Açılış
|: 896,26
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler17:15
|SKBNK
|1,21
|245.441.775
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.748.377
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.512.838
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.792.763
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|599.647.206
|% -9,98
|
|KZBGY
|62,30
|20.854.677
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,85
|47.630.409
|% -8,40
|
|DAGI
|3,35
|34.852.321
|% -6,42
|
|THYAO
|40,62
|5.906.842.339
|% 0,30
|
|GARAN
|15,00
|2.093.214.956
|% 0,20
|
|AKBNK
|9,03
|1.511.625.350
|% -1,31
|
|EREGL
|33,54
|1.368.718.193
|% -2,33
|
|SISE
|17,81
|1.336.351.479
|% -0,06
|
|ALBRK
|1,27
|524.360.462
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,69
|956.518.397
|% 2,28
|
|YKBNK
|4,92
|1.266.556.864
|% -0,61
|
|SKBNK
|1,21
|245.441.775
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,03
|1.511.625.350
|% -1,31
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7904
|14,7943
|% -0,10
|
|Euro
|15,5715
|15,5872
|% -0,25
|
|Sterlin
|18,3092
|18,4010
|% -1,14
|
|Frank
|15,1258
|15,2169
|% -0,61
|
|Riyal
|3,9298
|3,9495
|% -0,15
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|1,76
|
|Altın Gr.
|896
|896
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,94
|-0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,03
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 77 kaybederek (% -0.98 ) 2, 718
-
17:27XU100
Endeks 2, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 32, 069.00 milyon TL de
-
17:25BASGZ
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 16.23 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 266, 242 adet işlem
-
17:24KLSYN
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 111, 269 adet işlem
-
17:23BMSCH
Yüzde -8.52 oranında düşüşle 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 906, 069 adet işlem