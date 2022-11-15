***LIDER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 11:47
***LIDER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080043
BIST
12:274.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 13,19
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
12:2718,6101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
12:2719,3552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1347
|Açılış
|: 19,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4009
En Düşük
19,1707
12:271.062,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.062,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler12:25
|BRLSM
|22,22
|132.770.553
|% 10,00
|
|SMRTG
|128,80
|34.829.323
|% 9,99
|
|KARSN
|12,24
|666.785.461
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|37.156.698
|% 9,95
|
|AKENR
|5,32
|34.493.700
|% 9,92
|
|MNDRS
|9,91
|161.556.572
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|579.269.175
|% -9,97
|
|ODAS
|11,22
|2.704.383.659
|% -5,63
|
|GZNMI
|49,98
|137.536.408
|% -5,34
|
|KRPLS
|10,01
|204.935.779
|% -5,21
|
|THYAO
|109,20
|5.646.529.281
|% -0,46
|
|ASELS
|41,46
|3.408.212.427
|% -0,58
|
|EREGL
|36,78
|2.999.722.330
|% -1,50
|
|ODAS
|11,22
|2.704.383.659
|% -5,63
|
|PETKM
|14,72
|2.595.739.289
|% -3,54
|
|EKGYO
|5,54
|1.330.149.187
|% -2,12
|
|ALBRK
|2,80
|614.545.815
|% 9,80
|
|ODAS
|11,22
|2.704.383.659
|% -5,63
|
|SKBNK
|2,27
|495.413.115
|% -1,73
|
|ISCTR
|9,22
|1.858.743.490
|% -0,43
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6031
|18,6163
|% 0,07
|
|Euro
|19,3471
|19,3579
|% 0,71
|
|Sterlin
|21,9518
|22,0619
|% 0,68
|
|Frank
|19,7058
|19,8245
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9363
|4,9610
|% 0,03
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|1,97
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.063
|2,48
|
|Cumhuriyet
|7.077
|7.184
|63,00
|
|Tam
|7.043
|7.159
|25,00
|
|Yarım
|3.420
|3.500
|12,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.750
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,17
|0,02
|
|B. Petrol
|92,19
|92,19
|-0,95
|