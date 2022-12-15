***LIDER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 17:43
***LIDER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087597
BIST
17:525.179
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 112,68
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
17:5218,6568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0347
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
17:5219,9342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0348
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
20,0335
En Düşük
19,7813
17:521.070,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -11,53
|Açılış
|: 1.070,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler17:50
|EPLAS
|28,82
|38.992.593
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.612.308
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|PLTUR
|11,01
|695.689
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|446.662.383
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|482.835.042
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|271.911.819
|% -9,94
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SILVR
|19,25
|241.961.656
|% -7,89
|
|THYAO
|139,00
|7.632.625.313
|% 1,46
|
|ASELS
|57,55
|7.260.024.859
|% 2,04
|
|AKBNK
|18,28
|5.437.417.396
|% 5,73
|
|ISCTR
|12,02
|5.332.717.059
|% 7,61
|
|KRDMD
|17,96
|5.204.006.751
|% 0,84
|
|SKBNK
|2,86
|1.930.995.126
|% 5,15
|
|EKGYO
|7,68
|5.148.162.265
|% -3,40
|
|ISCTR
|12,02
|5.332.717.059
|% 7,61
|
|VAKBN
|11,22
|3.576.669.700
|% 5,75
|
|YKBNK
|11,64
|3.725.724.942
|% 4,68
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6421
|18,6563
|% 0,18
|
|Euro
|19,9422
|19,9517
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,8900
|23,0048
|% -0,80
|
|Frank
|20,0852
|20,2062
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9441
|4,9689
|% 0,11
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-21,35
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|-11,65
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.227
|7.287
|-41,00
|
|Yarım
|3.500
|3.562
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.781
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|14,01
|14,02
|-0,30
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|-0,53
|
Seans Raporu
17:50
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 94 artarak (% 1.60 ) 5, 522
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
-
17:59XU100
Endeks 5, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 530.00 milyon TL de
-
17:59RHEAG
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 918, 834 adet işlem
-
17:57MERCN
Yüzde 7.70 oranında artışla 43.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 921 adet işlem