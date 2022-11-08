***LIDER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.11.2022 15:08
***LIDER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metin Barokas tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077951
BIST
16:104.379
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 47,69
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
16:1018,6090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1320
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
16:1018,6124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0774
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
16:101.000,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,22
|Açılış
|: 1.000,37
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler16:10
|GRSEL
|15,95
|30.167.574
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|768.731.941
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|CELHA
|25,32
|36.399.742
|% 9,99
|
|DESA
|42,98
|32.964.234
|% 9,98
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|SILVR
|31,54
|56.703.105
|% -8,58
|
|EREGL
|36,00
|11.269.026.664
|% -1,69
|
|THYAO
|114,00
|10.702.474.578
|% 6,34
|
|EKGYO
|5,03
|5.810.238.989
|% 5,01
|
|ASELS
|36,70
|4.898.249.828
|% 2,92
|
|KRDMD
|13,20
|4.073.884.125
|% -4,69
|
|EKGYO
|5,03
|5.810.238.989
|% 5,01
|
|EREGL
|36,00
|11.269.026.664
|% -1,69
|
|KRDMD
|13,20
|4.073.884.125
|% -4,69
|
|SKBNK
|2,13
|594.210.701
|% 2,40
|
|ISCTR
|9,26
|2.477.825.656
|% 0,11
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6049
|18,6090
|% 0,71
|
|Euro
|18,6064
|18,6124
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,2183
|21,3247
|% 0,01
|
|Frank
|18,6739
|18,7864
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9346
|4,9593
|% 0,62
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,43
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,57
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|-27,00
|
|Tam
|6.694
|6.742
|-6,00
|
|Yarım
|3.262
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,41
|0,05
|
|B. Petrol
|97,48
|97,48
|-0,44
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:25PRDGS
Yüzde 5.78 oranında artışla 6.95 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 672, 467 adet işlem
-
16:23YATAS
Yüzde 6.07 oranında artışla 22.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 801, 879 adet işlem
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, HEKTS, THYAO
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 37 artarak (% 1.42 ) 3, 886
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, SMRTG, OTTO, DESA, ETILR, GUBRF, GRSEL, IHEVA, ALCTL, EGGUB