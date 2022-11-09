***LIDER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.11.2022 16:01
***LIDER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metin Barokas tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078558
BIST
17:254.356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -4,28
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
17:2518,6022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0796
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
17:2518,6625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
17:251.024,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,25
|Açılış
|: 1.024,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:25
|BARMA
|84,15
|90.986.474
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.910.482.025
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|161.267.269
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.738.906
|% 10,00
|
|MIATK
|89,20
|252.398.007
|% 9,99
|
|KNFRT
|14,94
|126.867.260
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|59.937.917
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|204.103.406
|% -9,84
|
|KERVT
|11,07
|410.267.866
|% -9,71
|
|THYAO
|112,10
|8.790.654.719
|% -0,80
|
|ASELS
|38,04
|7.047.047.806
|% 5,14
|
|EREGL
|34,50
|5.253.942.174
|% -3,47
|
|TCELL
|31,98
|4.263.671.563
|% 8,78
|
|TTKOM
|14,02
|3.975.470.434
|% 2,34
|
|EKGYO
|5,11
|3.004.463.827
|% -1,73
|
|SKBNK
|2,14
|653.240.234
|% 1,42
|
|ODAS
|9,79
|2.910.482.025
|% 10,00
|
|TTKOM
|14,02
|3.975.470.434
|% 2,34
|
|TSKB
|3,09
|859.534.993
|% -0,96
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5978
|18,6022
|% 0,43
|
|Euro
|18,6482
|18,6625
|% 0,00
|
|Sterlin
|21,1460
|21,2520
|% -0,78
|
|Frank
|18,8333
|18,9467
|% 0,59
|
|Riyal
|4,9314
|4,9561
|% 0,34
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,61
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|3,21
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.833
|6.885
|-3,00
|
|Yarım
|3.329
|3.366
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.682
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,39
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,77
|0,04
|
|B. Petrol
|94,13
|94,13
|-1,23
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40TMPOL
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 27.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 552, 974 adet işlem
-
17:39AZTEK
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 21.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 439, 612 adet işlem
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 57 artarak (% 0.01 ) 3, 856
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUSE, MIATK, SMRTG, EDIP, BARMA, IDGYO, PSGYO, ODAS, ETILR, KERVN
-
17:37
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNGYO, KLRHO, ATSYH, KNFRT