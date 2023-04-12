***LIDER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.04.2023 14:32
***LIDER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LIDER
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metin Barokas tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136774
BIST
18:055.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,86
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.198
En Düşük
5.121
18:0519,3146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0302
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
18:0521,2109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1837
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,2569
En Düşük
20,9931
18:051.247,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.247,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.259,91
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|13.617.499
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.630.683
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|31.127.174
|% 9,99
|
|ONCSM
|108,00
|185.425.513
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,28
|95.255.115
|% -9,98
|
|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
|
|SRVGY
|161,00
|26.919.420
|% -7,20
|
|AVHOL
|15,82
|74.987.001
|% -6,94
|
|THYAO
|133,40
|5.291.064.638
|% 0,30
|
|EREGL
|36,26
|3.079.691.436
|% 0,17
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|AKBNK
|18,29
|2.776.626.000
|% 2,46
|
|ASELS
|55,05
|2.689.659.645
|% 2,90
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|ZOREN
|5,00
|1.114.326.837
|% -6,72
|
|EKGYO
|7,00
|1.455.680.401
|% -0,58
|
|YKBNK
|10,41
|1.968.537.863
|% 2,66
|
|SKBNK
|2,56
|402.125.785
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3105
|19,3146
|% 0,16
|
|Euro
|21,2017
|21,2109
|% 0,87
|
|Sterlin
|23,9847
|24,1050
|% 0,33
|
|Frank
|21,4355
|21,5646
|% 0,73
|
|Riyal
|5,1321
|5,1578
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|4,29
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|3,16
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.565
|8.640
|23,00
|
|Yarım
|4.183
|4.228
|11,00
|
|Çeyrek
|2.091
|2.114
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,63
|15,64
|0,09
|
|B. Petrol
|86,89
|86,89
|1,28
|