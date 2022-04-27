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***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

27.04.2022 11:59
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin kararı değerlendirilerek, 27 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 dönemi denetimi için Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine, denetçi seçiminin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024179


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