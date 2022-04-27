***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEdit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarDenetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin kararı değerlendirilerek, 27 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 dönemi denetimi için Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine, denetçi seçiminin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024179BIST