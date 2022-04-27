***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.04.2022 11:59
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin kararı değerlendirilerek, 27 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 dönemi denetimi için Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine, denetçi seçiminin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024179
BIST
12:052.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,08
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.407
12:0514,8205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0219
|Açılış
|: 14,8220
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8212
En Düşük
14,7775
12:0515,7214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0252
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6882
12:05902,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,09
|Açılış
|: 902,27
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler12:03
|UFUK
|25,96
|1.428.112
|% 10,00
|
|PKART
|17,11
|11.240.286
|% 9,96
|
|ACSEL
|47,30
|45.964.846
|% 9,69
|
|DAGHL
|34,00
|1.542.716
|% 9,61
|
|KAPLM
|71,10
|18.843.579
|% 9,55
|
|EUHOL
|2,55
|38.029.349
|% -9,89
|
|SAFKR
|7,34
|49.412.412
|% -6,26
|
|KLSYN
|2,11
|47.477.702
|% -5,80
|
|MMCAS
|2,65
|43.600
|% -5,69
|
|TKNSA
|7,56
|43.403.825
|% -4,67
|
|THYAO
|39,12
|1.446.221.730
|% 0,05
|
|KRDMD
|14,66
|915.708.238
|% 0,07
|
|EREGL
|33,72
|847.652.079
|% 1,93
|
|ASELS
|25,16
|745.842.123
|% -1,72
|
|HEKTS
|22,48
|727.369.232
|% 1,81
|
|EKGYO
|2,59
|416.093.002
|% -0,38
|
|YKBNK
|4,90
|667.559.073
|% -0,81
|
|ODAS
|2,36
|190.867.906
|% -0,42
|
|KRDMD
|14,66
|915.708.238
|% 0,07
|
|DOHOL
|3,39
|210.898.310
|% -0,59
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8141
|14,8219
|% 0,16
|
|Euro
|15,7015
|15,7136
|% -0,21
|
|Sterlin
|18,5350
|18,6279
|% -0,07
|
|Frank
|15,2898
|15,3819
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9392
|3,9589
|% 0,17
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-11,96
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-39,20
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-18,97
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-9,48
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,77
|