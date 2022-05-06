***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE, PAYLAR VE PAYLARIN DEVRİ" başlıklı 6.maddesinin ekte yer alan yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla 06.05.2022 tarihinde bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027307BIST