***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
06.05.2022 17:17
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE, PAYLAR VE PAYLARIN DEVRİ" başlıklı 6.maddesinin ekte yer alan yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla 06.05.2022 tarihinde bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027307
BIST
17:412.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -20,43
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
17:4114,9544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0934
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
17:4115,8376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1255
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
17:41906,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 9,36
|Açılış
|: 906,06
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler17:41
|ALKA
|35,02
|62.925.872
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|16.803.526
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|101.923.102
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.569.219
|% 9,97
|
|OLMK
|9,64
|41.412.164
|% 9,92
|
|PETUN
|24,12
|65.284.209
|% -9,26
|
|ETILR
|9,08
|7.404.144
|% -8,28
|
|SELVA
|18,10
|27.845.111
|% -8,03
|
|ODAS
|2,47
|470.171.894
|% -7,14
|
|ALCTL
|27,30
|40.966.246
|% -6,63
|
|SISE
|19,34
|5.258.972.600
|% 2,82
|
|THYAO
|42,06
|3.205.390.294
|% -1,45
|
|TUPRS
|251,50
|1.819.319.473
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,72
|1.472.112.960
|% -0,68
|
|KOZAL
|184,40
|1.433.405.825
|% 3,77
|
|SISE
|19,34
|5.258.972.600
|% 2,82
|
|YKBNK
|4,82
|1.132.261.179
|% -0,41
|
|ODAS
|2,47
|470.171.894
|% -7,14
|
|AKBNK
|8,72
|1.472.112.960
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,67
|440.371.272
|% -1,48
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9482
|14,9544
|% 0,63
|
|Euro
|15,8263
|15,8376
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,3696
|18,4617
|% 0,37
|
|Frank
|15,0926
|15,1835
|% 0,47
|
|Riyal
|3,9733
|3,9932
|% 0,62
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|7,59
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,52
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,47
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,38
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:55ADEL
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 24.92 lira fiyatla işlem gören hissede 239, 191 adet işlem
-
17:54ODAS
Yüzde -7.14 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 188, 167, 964 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SISE, KOZAA
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 89 kaybederek (% -1.03 ) 2, 190
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, CELHA, DYOBY, DENGE, IMASM, TIRE, ALKA, OLMK