***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Esas Sözleşme









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin güncel Esas Sözleşmesi ektedir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoKuruluş 11/08/2010 17/08/2010 7630Madde 6 - Sermaye 13/05/2011 20/05/2010 7819Madde 6 - Sermaye 11/10/2011 17/10/2011 7922Madde 3 - Amaç ve konu 11/10/2011 17/10/2011 7922Madde 3 - Amaç ve konu 01/11/2011 07/11/2012 8188Madde 6 - Sermaye 08/01/2012 24/01/2012 7990Madde 6 - Sermaye 04/09/2012 10/09/2012 8149Nevi Değişikliği (Esas sözleşmenin tüm maddeleri) 20/12/2012 26/12/2012 8223Madde 3 - Amaç ve konu 28/02/2013 06/03/2013 8272Madde 6 - Sermaye 17/06/2013 20/06/2013 8346Madde 7 - Yönetim Kurulu ve Süresi, Madde 8 - Şirketin Temsili 18/11/2013 22/11/2013 8449Madde 6 - Sermaye 26/03/2014 01/04/2014 8540Madde 8 - Şirketin Temsili 12/01/2017 18/01/2017 9244Madde 15 - Borçlanma Aracı İhracı 15/06/2017 21/06/2017 9352Madde 6 - Sermaye Artırımı 06/12/2018 12/12/2018 9722Madde 6 - Sermaye Artırımı 27/06/2019 03/07/2019 9861Madde 6 - Sermaye Artırımı 12/07/2019 19/07/2019 9872Madde 6 - Sermaye Artırımı 19/08/2021 19/08/2021 10391Esas Sözleşmenin 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15 Maddelerinin Değiştirilmesi ve Esas Sözleşmeye 16.17.18. ve 19. Maddelerin Eklenmesi 05/01/2022 10/01/2022 10491Madde 6 - Sermaye Artırımı 01/06/2022 01/06/2022 10589Madde 6 - Sermaye Artırımı 12/12/2023 12/12/2023 10997http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225205BIST