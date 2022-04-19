***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarLDR Turizm A.Ş. 01.01.2021 - 31.12.2021 yıl sonu faaliyet raporu ektedir.