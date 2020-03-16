***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI107.263.396 65.330.429Dönem Karı (Zararı)16.698.706 -8.886.963Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16.698.706 -8.886.963Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler64.812.303 56.848.080Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 1.495.491 9.563.179Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 680.542 1.009.553Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 680.542 1.009.553Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17 219.696 323.093Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 219.696 323.093Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler53.048.440 44.155.346Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -665.272 -1.648.923Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 53.713.712 45.804.269Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler14 19.977.504 10.773.783Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -670.000 -1.186.157Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12 -670.000 -1.186.157Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 4.852.304 -2.322.868Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.791.674 -5.467.849Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -14.791.674 -5.467.849İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler26.536.306 18.345.510Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.201.593 -1.280.019İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -2.201.593 -1.280.019Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-87.192 4.663İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -87.192 4.663Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -61.364 277.357Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.247.815 2.813.974İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 22.247.815 2.813.974Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 4.121 -718Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.084 18.640İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 15.084 18.640Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 768.921 123.359İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.850.514 16.388.254Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 5.850.514 16.388.254Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları108.047.315 66.306.627Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-125.887 -279.830Vergi İadeleri (Ödemeleri)-658.032 -696.368YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-55.825.655 -13.795.709Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri127.671.538 100.584.154Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8-9-10-21 127.671.538 100.584.154Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-184.162.465 -115.229.943Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9-10-11 -184.162.465 -115.229.943Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 -798.843Alınan Faiz25 665.272 1.648.923FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.561.955 -71.738.528Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri198.815.002 167.998.720Kredilerden Nakit Girişleri13 180.761.726 167.998.720Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri13 18.053.276 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -181.170.084 -198.252.175Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -181.170.084 -198.252.175Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -6.352.648 -1.307.189Ödenen Temettüler0 -790.959Ödenen Faiz-54.323.843 -46.414.400Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)20 7.469.618 7.027.475YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.875.786 -20.203.808NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.875.786 -20.203.808DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.970.692 25.174.500DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.846.478 4.970.692Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 30.000.000 -67.346 179.046 20.152.362 3.551.533 53.815.595 53.815.595Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-12.197 -12.197 -12.197Düzeltmelerden Sonraki Tutar30.000.000 -67.346 179.046 20.140.165 3.551.533 53.803.398 53.803.398Transferler61.648 3.489.885 -3.551.533Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)442 14.782.108 -8.886.963 5.895.587 5.895.587Sermaye Arttırımı10.000.000 -2.972.525 7.027.475 7.027.475Kar Payları-790.959 -790.959 -790.959Dönem Sonu Bakiyeler20 40.000.000 -66.904 14.782.108 240.694 19.866.566 -8.886.963 65.935.501 65.935.501Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 40.000.000 -66.904 14.782.108 240.694 19.866.566 -8.886.963 65.935.501 65.935.501Düzeltmelerden Sonraki Tutar20 40.000.000 -66.904 14.782.108 240.694 19.866.566 -8.886.963 65.935.501 65.935.501Transferler89.851 -8.976.814 8.886.963Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)433 64.618.222 16.698.706 81.317.361 81.317.361Sermaye Arttırımı9.176.795 -1.707.177 7.469.618 7.469.618Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-10.998.483 10.998.483Dönem Sonu Bakiyeler20 49.176.795 -66.471 68.401.847 330.545 20.181.058 16.698.706 154.722.480 154.722.480Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 20.846.478 4.970.692Ticari Alacaklar5 5.385.437 3.864.386İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 5.385.437 3.864.386Diğer Alacaklar6 97.985 10.793İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 97.985 10.793Türev Araçlar14 15.199.320 24.830.611Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar14 15.199.320 24.830.611Stoklar8 55.918.103 17.474.176Peşin Ödenmiş Giderler7 3.155.907 3.094.543Diğer Dönen Varlıklar18 196.716 309.996ARA TOPLAM100.799.946 54.555.197TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR100.799.946 54.555.197DURAN VARLIKLARTürev Araçlar14 2.526.595 12.872.808Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar14 2.526.595 12.872.808Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 43.900.000 43.230.000Maddi Duran Varlıklar9-10 431.226.817 317.084.864Binalar4.509.334 4.615.816Taşıtlar426.581.897 312.359.925Mobilya ve Demirbaşlar132.673 101.243Diğer Maddi Duran Varlıklar2.913 7.880Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 51.435 6.331Lisanslar51.435 6.331Diğer Duran Varlıklar18 0 5.737.234TOPLAM DURAN VARLIKLAR477.704.847 378.931.237TOPLAM VARLIKLAR578.504.793 433.486.434KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 188.564.209 181.001.408İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 188.564.209 181.001.408Banka Kredileri13 181.262.190 179.694.220Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 7.302.019 1.307.188Ticari Borçlar5 30.986.616 8.738.801İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 30.986.616 8.738.801Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 94.937 90.816Diğer Borçlar6 617.318 602.234İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 617.318 602.234Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 1.380.115 611.194Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 378.114 0Kısa Vadeli Karşılıklar17 80.581 53.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 80.581 53.177ARA TOPLAM222.101.890 191.097.630TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER222.101.890 191.097.630UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 172.612.407 169.805.856İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar172.612.407 169.805.856Banka Kredileri13 163.202.910 166.102.156Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 9.409.497 3.703.700Uzun Vadeli Karşılıklar17 227.724 161.874Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 227.724 161.874Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 28.840.292 6.485.573TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER201.680.423 176.453.303TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER423.782.313 367.550.933ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar154.722.480 65.935.501Ödenmiş Sermaye20 49.176.795 40.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 68.335.376 14.715.204Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)68.335.376 14.715.204Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -66.471 -66.904Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 68.401.847 14.782.108Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 330.545 240.694Yasal Yedekler20 330.545 240.694Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20.181.058 19.866.566Net Dönem Karı veya Zararı16.698.706 -8.886.963TOPLAM ÖZKAYNAKLAR154.722.480 65.935.501TOPLAM KAYNAKLAR578.504.793 433.486.434Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 253.475.634 224.780.227Satışların Maliyeti21 -139.354.905 -134.307.501TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)114.120.729 90.472.726BRÜT KAR (ZARAR)114.120.729 90.472.726Genel Yönetim Giderleri23 -6.737.642 -7.948.231Pazarlama Giderleri22 -875.587 -502.565Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 946.849 1.276.967Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -704.943 -1.668.327ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)106.749.406 81.630.570Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 3.150.619 4.398.203FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)109.900.025 86.028.773Finansman Giderleri26 -88.349.015 -97.238.604SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.551.010 -11.209.831Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.852.304 2.322.868Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -723.359 -696.368Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -4.128.945 3.019.236SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.698.706 -8.886.963DÖNEM KARI (ZARARI)16.698.706 -8.886.963Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.698.706 -8.886.963Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / Zarar 27 1.873,00000000 -1.327,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar64.618.655 14.782.550Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler64.618.655 14.782.550Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -18.225.774 -4.169.438Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi20 82.843.874 18.951.421Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17-20 555 567Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)64.618.655 14.782.550TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)81.317.361 5.895.587Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları81.317.361 5.895.587http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829496BIST