***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor
16.03.2020 18:10
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
107.263.396 65.330.429
Dönem Karı (Zararı)
16.698.706 -8.886.963
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.698.706 -8.886.963
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
64.812.303 56.848.080
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 1.495.491 9.563.179
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 680.542 1.009.553
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 680.542 1.009.553
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 219.696 323.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 219.696 323.093
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
53.048.440 44.155.346
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -665.272 -1.648.923
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 53.713.712 45.804.269
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14 19.977.504 10.773.783
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -670.000 -1.186.157
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -670.000 -1.186.157
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 4.852.304 -2.322.868
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.791.674 -5.467.849
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -14.791.674 -5.467.849
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
26.536.306 18.345.510
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.201.593 -1.280.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -2.201.593 -1.280.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.192 4.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -87.192 4.663
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -61.364 277.357
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.247.815 2.813.974
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 22.247.815 2.813.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 4.121 -718
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.084 18.640
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 15.084 18.640
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 768.921 123.359
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.850.514 16.388.254
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 5.850.514 16.388.254
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
108.047.315 66.306.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-125.887 -279.830
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-658.032 -696.368
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-55.825.655 -13.795.709
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.671.538 100.584.154
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-9-10-21 127.671.538 100.584.154
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-184.162.465 -115.229.943
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9-10-11 -184.162.465 -115.229.943
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -798.843
Alınan Faiz
25 665.272 1.648.923
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.561.955 -71.738.528
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
198.815.002 167.998.720
Kredilerden Nakit Girişleri
13 180.761.726 167.998.720
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
13 18.053.276 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -181.170.084 -198.252.175
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -181.170.084 -198.252.175
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -6.352.648 -1.307.189
Ödenen Temettüler
0 -790.959
Ödenen Faiz
-54.323.843 -46.414.400
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 7.469.618 7.027.475
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.875.786 -20.203.808
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.875.786 -20.203.808
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.970.692 25.174.500
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.846.478 4.970.692
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 30.000.000 -67.346 179.046 20.152.362 3.551.533 53.815.595 53.815.595
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-12.197 -12.197 -12.197
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 -67.346 179.046 20.140.165 3.551.533 53.803.398 53.803.398
Transferler
61.648 3.489.885 -3.551.533
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
442 14.782.108 -8.886.963 5.895.587 5.895.587
Sermaye Arttırımı
10.000.000 -2.972.525 7.027.475 7.027.475
Kar Payları
-790.959 -790.959 -790.959
Dönem Sonu Bakiyeler
20 40.000.000 -66.904 14.782.108 240.694 19.866.566 -8.886.963 65.935.501 65.935.501
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 40.000.000 -66.904 14.782.108 240.694 19.866.566 -8.886.963 65.935.501 65.935.501
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
20 40.000.000 -66.904 14.782.108 240.694 19.866.566 -8.886.963 65.935.501 65.935.501
Transferler
89.851 -8.976.814 8.886.963
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
433 64.618.222 16.698.706 81.317.361 81.317.361
Sermaye Arttırımı
9.176.795 -1.707.177 7.469.618 7.469.618
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-10.998.483 10.998.483
Dönem Sonu Bakiyeler
20 49.176.795 -66.471 68.401.847 330.545 20.181.058 16.698.706 154.722.480 154.722.480
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.846.478 4.970.692
Ticari Alacaklar
5 5.385.437 3.864.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.385.437 3.864.386
Diğer Alacaklar
6 97.985 10.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 97.985 10.793
Türev Araçlar
14 15.199.320 24.830.611
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 15.199.320 24.830.611
Stoklar
8 55.918.103 17.474.176
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.155.907 3.094.543
Diğer Dönen Varlıklar
18 196.716 309.996
ARA TOPLAM
100.799.946 54.555.197
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
100.799.946 54.555.197
DURAN VARLIKLAR
Türev Araçlar
14 2.526.595 12.872.808
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 2.526.595 12.872.808
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 43.900.000 43.230.000
Maddi Duran Varlıklar
9-10 431.226.817 317.084.864
Binalar
4.509.334 4.615.816
Taşıtlar
426.581.897 312.359.925
Mobilya ve Demirbaşlar
132.673 101.243
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.913 7.880
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 51.435 6.331
Lisanslar
51.435 6.331
Diğer Duran Varlıklar
18 0 5.737.234
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
477.704.847 378.931.237
TOPLAM VARLIKLAR
578.504.793 433.486.434
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 188.564.209 181.001.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 188.564.209 181.001.408
Banka Kredileri
13 181.262.190 179.694.220
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 7.302.019 1.307.188
Ticari Borçlar
5 30.986.616 8.738.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 30.986.616 8.738.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 94.937 90.816
Diğer Borçlar
6 617.318 602.234
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 617.318 602.234
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 1.380.115 611.194
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 378.114 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 80.581 53.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 80.581 53.177
ARA TOPLAM
222.101.890 191.097.630
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
222.101.890 191.097.630
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 172.612.407 169.805.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
172.612.407 169.805.856
Banka Kredileri
13 163.202.910 166.102.156
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 9.409.497 3.703.700
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 227.724 161.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 227.724 161.874
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 28.840.292 6.485.573
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
201.680.423 176.453.303
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
423.782.313 367.550.933
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
154.722.480 65.935.501
Ödenmiş Sermaye
20 49.176.795 40.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 68.335.376 14.715.204
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
68.335.376 14.715.204
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -66.471 -66.904
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 68.401.847 14.782.108
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 330.545 240.694
Yasal Yedekler
20 330.545 240.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.181.058 19.866.566
Net Dönem Karı veya Zararı
16.698.706 -8.886.963
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
154.722.480 65.935.501
TOPLAM KAYNAKLAR
578.504.793 433.486.434
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 253.475.634 224.780.227
Satışların Maliyeti
21 -139.354.905 -134.307.501
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
114.120.729 90.472.726
BRÜT KAR (ZARAR)
114.120.729 90.472.726
Genel Yönetim Giderleri
23 -6.737.642 -7.948.231
Pazarlama Giderleri
22 -875.587 -502.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 946.849 1.276.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -704.943 -1.668.327
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
106.749.406 81.630.570
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 3.150.619 4.398.203
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
109.900.025 86.028.773
Finansman Giderleri
26 -88.349.015 -97.238.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.551.010 -11.209.831
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.852.304 2.322.868
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -723.359 -696.368
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -4.128.945 3.019.236
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.698.706 -8.886.963
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.698.706 -8.886.963
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.698.706 -8.886.963
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç / Zarar 27 1.873,00000000 -1.327,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
64.618.655 14.782.550
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
64.618.655 14.782.550
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -18.225.774 -4.169.438
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
20 82.843.874 18.951.421
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17-20 555 567
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.618.655 14.782.550
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
81.317.361 5.895.587
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
81.317.361 5.895.587
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829496
BIST