***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 24.05.2022Genel Kurul Tarihi 28.06.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Sun Plaza, Maslak Mah., Bilim Sk., No:5, -3. Kat, Konferans Salonu 34398Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi6 - Kar Dağıtım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması7 - Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması8 - Ücretlendirme Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması9 - Bilgilendirme Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması10 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması11 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması13 - Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların es¸ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri^ yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi16 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,17 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 LIDER 2021 Yılı Genel Kurul Daveti.pdf - İlan MetniEK: 2 LIDER 2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 28/06/2022 Salı günü, saat 11:00'da, Sun Plaza, Maslak Mah., Bilim Sk., No:5, -3. Kat, Konferans Salonu 34398 Sarıyer İstanbul adresinde yapılacaktır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032229BIST