***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.05.2022 20:22
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 24.05.2022
Genel Kurul Tarihi 28.06.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Sun Plaza, Maslak Mah., Bilim Sk., No:5, -3. Kat, Konferans Salonu 34398
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Kar Dağıtım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması
7 - Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması
8 - Ücretlendirme Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması
9 - Bilgilendirme Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması
10 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması
11 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması
13 - Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların es¸ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri^ yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 LIDER 2021 Yılı Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2 LIDER 2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 28/06/2022 Salı günü, saat 11:00'da, Sun Plaza, Maslak Mah., Bilim Sk., No:5, -3. Kat, Konferans Salonu 34398 Sarıyer İstanbul adresinde yapılacaktır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032229
BIST