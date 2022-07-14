***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Genel Kurulunun TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 24.05.2022Genel Kurul Tarihi 28.06.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Sun Plaza, Maslak Mah., Bilim Sk., No:5, -3. Kat, Konferans Salonu 34398Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi6 - Kar Dağıtım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması7 - Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması8 - Ücretlendirme Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması9 - Bilgilendirme Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması10 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması11 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması13 - Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların es¸ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri^ yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi16 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,17 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 LIDER 2021 Yılı Genel Kurul Daveti.pdf - İlan MetniEK: 2 LIDER 2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır.-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2021 yılı finansal tabloları görüşülmüş ve kabul edilmiştir.- Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi kabul edilmiştir.- Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir.- Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır.- Bilgilendirme Politikası onaylanmıştır.- Ücretlendirme Politikası onaylanmıştır.- Bağış ve Yardım Politikası onaylanmıştır.-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2022 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.- Şirketin 2021 yılı içinde bağış yapmadığı bilgisi verilmiş ve 2022 yılında yapılacak bağışın üst sınırı belirlenmiştir.-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.- Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 13.07.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 LIDER 2021 Yılı Genel Kurulu Hazır Bulunanlar Listesi 28062022.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2021 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 28 Haziran 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13 Temmuz 2022 tarihinde tescil edilmiş ve 14 Temmuz 2022 tarih ve 10618 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045357BIST