***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.04.2023 16:11
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Genel Kurulunun Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 21.03.2023
Genel Kurul Tarihi 14.04.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mah., Eski Büyükdere Cad., Giz 2000 Plaza, No:7, K:14, D:55-56, Sarıyer / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanmas
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulunun 2022 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması
9 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların es¸ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri^ yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 LDR Turizm A.Ş. 2022 yılı Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2 LDR Turizm A.Ş. 2022 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır.
-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2022 yılı finansal tabloları görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
- Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi kabul edilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin 2022 yılı faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir.
-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2023 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.
- Şirketin 2022 yılı içinde bağış yapmadığı bilgisi verilmiş ve 2023 yılında yapılacak bağışın üst sınırı belirlenmiştir.
-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.
- Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.04.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 LDR Genel Kurul Tutanak 14042023.pdf - Tutanak
EK: 2 LDR 2022 Yılı Hazirun 14042023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 19 Nisan 2023 tarih ve 10815 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140070
BIST