***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Genel Kurulunun TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 21.03.2023Genel Kurul Tarihi 14.04.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mah., Eski Büyükdere Cad., Giz 2000 Plaza, No:7, K:14, D:55-56, Sarıyer / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanmas3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi6 - Yönetim Kurulunun 2022 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması7 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması9 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların es¸ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri^ yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 LDR Turizm A.Ş. 2022 yılı Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - İlan MetniEK: 2 LDR Turizm A.Ş. 2022 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır.-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2022 yılı finansal tabloları görüşülmüş ve kabul edilmiştir.- Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi kabul edilmiştir.- Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin 2022 yılı faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir.-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2023 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.- Şirketin 2022 yılı içinde bağış yapmadığı bilgisi verilmiş ve 2023 yılında yapılacak bağışın üst sınırı belirlenmiştir.-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.- Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 19.04.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 LDR Genel Kurul Tutanak 14042023.pdf - TutanakEK: 2 LDR 2022 Yılı Hazirun 14042023.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 14 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 19 Nisan 2023 tarih ve 10815 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140070BIST