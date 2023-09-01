***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.08.2023, 22.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkLDR Turizm A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkLDR Turizm A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi23.08.2022Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz tarafından 23.08.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile 24.08.2022 tarihinde başlatılan ve "önümüzdeki dönemde Şirket kaynaklarının öncelikle yeni araç yatırımları ve büyüme hedefleri doğrultusunda kullanılması amacıyla" 21.08.2023 tarihinde sonlandırılan Pay Geri Alım Programı kapsamında geri alınmış olan LIDER payından kalan 3.600.000 TL nominal değerli 3.600.000 adet paydan 200.000 adet payın satışı 01.09.2023 tarihinde 147,50 TL-149,90 TL fiyat aralığından Şirketimizce gerçekleştirilmiştir.Pay satışından elde edilen toplam satış karı tutarı 25.017.480,06 TL olup, bu işlemle birlikte Şirketimiz tarafından geri alınan payların Şirket sermayesindeki oranı 01.09.2023 tarihi itibariyle % 5,15'e düşmüştür.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarLIDER 01/09/2023 200.000 % 0,303 148,8035 % 5,15 25.017.480,06 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190945BIST