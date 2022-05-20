***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
20.05.2022 14:06
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29.maddesinin 5.fıkrası uyarınca Denetimden Sorumlu Komitemiz tarafından hazırlanan, Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporumuz ektedir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031435
BIST
15:502.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -16,13
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.374
15:5015,9377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0958
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
15:5016,8492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0130
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7750
15:50945,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,63
|Açılış
|: 945,15
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler15:50
|IMASM
|46,90
|19.841.958
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|8.190.761
|% 9,85
|
|SMART
|5,93
|20.530.990
|% 8,81
|
|GRNYO
|2,45
|4.812.714
|% 8,41
|
|SMRTG
|21,46
|120.699.483
|% -7,18
|
|SANKO
|10,93
|15.129.879
|% -6,82
|
|MANAS
|23,42
|14.957.110
|% -6,62
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|PAMEL
|99,00
|5.991.273
|% -6,43
|
|GARAN
|15,80
|2.494.299.916
|% 0,96
|
|ASELS
|23,12
|2.311.411.668
|% 3,96
|
|THYAO
|42,74
|1.898.708.987
|% 0,80
|
|SISE
|19,46
|1.361.007.043
|% -2,26
|
|AKBNK
|8,09
|1.251.542.555
|% -0,25
|
|YKBNK
|4,38
|1.212.632.568
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,62
|543.260.226
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,19
|216.884.467
|% 1,71
|
|AKBNK
|8,09
|1.251.542.555
|% -0,25
|
|GARAN
|15,80
|2.494.299.916
|% 0,96
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9319
|15,9377
|% 0,60
|
|Euro
|16,8315
|16,8492
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,8326
|19,9320
|% 0,45
|
|Frank
|16,3202
|16,4185
|% 0,40
|
|Riyal
|4,2372
|4,2584
|% 0,40
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|2,27
|
|Altın Gr.
|946
|946
|5,14
|
|Cumhuriyet
|6.256
|6.351
|2,00
|
|Tam
|6.234
|6.391
|-10,61
|
|Yarım
|3.013
|3.092
|-5,13
|
|Çeyrek
|1.511
|1.546
|-2,57
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,83
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,24
|
Seans Raporu
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