***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
10.11.2022 18:21
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve KAP'ta yayımlaması zorunluğu çevçevesinde hazırlanan raporumuz ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079276
BIST
18:054.467
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 106,14
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.498
En Düşük
4.364
18:0518,5044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0834
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,4628
18:0518,8289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,2029
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,8792
En Düşük
18,4641
18:051.041,31
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 23,25
|Açılış
|: 1.041,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.045,24
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|41,80
|35.352.890
|% 10,00
|
|GARFA
|22,00
|7.719.750
|% 10,00
|
|AYEN
|34,54
|438.791.273
|% 10,00
|
|ERCB
|114,40
|78.698.427
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|135.378.603
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,36
|187.946.126
|% -10,00
|
|GOLTS
|119,20
|226.910.896
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|17.980.922
|% -9,96
|
|VKING
|9,57
|1.692.140
|% -9,89
|
|ROYAL
|5,40
|836.114
|% -9,85
|
|EREGL
|37,54
|9.676.788.945
|% 8,12
|
|THYAO
|113,40
|8.221.987.236
|% 1,98
|
|ASELS
|38,04
|4.604.252.166
|% 0,79
|
|KRDMD
|12,91
|4.519.919.517
|% 3,03
|
|EKGYO
|5,38
|4.450.352.970
|% 6,32
|
|EKGYO
|5,38
|4.450.352.970
|% 6,32
|
|KRDMD
|12,91
|4.519.919.517
|% 3,03
|
|YKBNK
|9,77
|3.118.732.708
|% 5,39
|
|ODAS
|9,98
|3.147.726.299
|% 1,94
|
|ISCTR
|9,40
|2.702.655.610
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4782
|18,5139
|% -0,40
|
|Euro
|18,8040
|18,8285
|% 1,09
|
|Sterlin
|21,5098
|21,6177
|% 2,34
|
|Frank
|19,0277
|19,1423
|% 1,34
|
|Riyal
|4,9041
|4,9287
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|44,94
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|18,75
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.880
|6.969
|109,00
|
|Yarım
|3.352
|3.407
|53,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.703
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,60
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,81
|0,25
|
|B. Petrol
|93,53
|93,53
|0,88
|
Seans Raporu
18:05
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