***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereği hazırlanan Kar Dağıtım Politikası Yönetim Kurulumuz tarafından 17.02.2022 tarihinde kabul edilmiş olup, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacaktır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019347BIST