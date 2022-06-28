***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.06.2022 14:33
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 24.
13:042.471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -19,65
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
13:0416,7019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0197
|Açılış
|: 16,7930
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
13:0417,5737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0205
|Açılış
|: 17,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,4507
13:04975,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,05
|Açılış
|: 975,10
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler13:04
|BMSCH
|11,37
|97.770.303
|% 9,96
|
|ULUSE
|223,70
|21.123.923
|% 9,93
|
|RODRG
|24,36
|6.411.595
|% 9,24
|
|COSMO
|11,47
|38.047
|% 9,24
|
|CLEBI
|388,40
|128.363.967
|% 8,13
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|UFUK
|65,10
|251.402
|% -6,73
|
|MAKIM
|17,59
|368.550.124
|% -6,54
|
|LIDFA
|13,10
|31.232.036
|% -6,43
|
|SELVA
|7,72
|40.865.846
|% -6,42
|
|THYAO
|47,38
|2.491.931.707
|% -1,37
|
|EREGL
|27,42
|732.522.484
|% -0,51
|
|SISE
|21,18
|664.670.326
|% -1,12
|
|ASELS
|23,44
|663.184.789
|% 1,03
|
|SAHOL
|19,82
|524.264.761
|% -1,59
|
|ODAS
|2,98
|346.140.653
|% -2,30
|
|EKGYO
|2,57
|236.570.131
|% -1,91
|
|TSKB
|2,07
|160.344.339
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,43
|333.169.825
|% -0,89
|
|AKBNK
|8,29
|486.741.250
|% -0,24
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6769
|16,7019
|% 0,12
|
|Euro
|17,5547
|17,5737
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,2549
|20,3565
|% -0,04
|
|Frank
|17,4402
|17,5452
|% 0,52
|
|Riyal
|4,4389
|4,4611
|% 0,18
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,73
|
|Altın Gr.
|974
|975
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|6.519
|6.618
|-7,00
|
|Tam
|6.523
|6.605
|-32,00
|
|Yarım
|3.193
|3.229
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.614
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,80
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,15
|-0,05
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,31
|