***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, Şirketimizi yatırım yapılabilir seviyede değerlendirerekUzun Vadeli Ulusal Notu'nu A (tr) / (Pozitif Görünüm) ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu J1 (tr) / (Stabil Görünüm) olarak açıklamıştır. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ve görünümleri ise "BB / Negatif" olarak belirlenmiştir.Rating bildirim formu ektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057876BIST