***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11'inci maddesi kapsamındaŞirketimiz bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmasına, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen lisanslara sahip Adil ŞAHİN'in 13.04.2022 tarihinden itibaren Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine, Şirketimiz Muhasebe Müdürü Tolga Şen'in mevcut görevinin yanı sıra Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak görev yapmasına karar verilmiştir. Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ait bilgiler aşağıda yer almaktadırAdı Soyadı : Adil ŞAHİNGörevi : Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiLisans Bilgileri : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ( Lisans N 202422), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans N 701839)İletişim Bilgileri :Telefon : 0 (212) 347 58 00Faks : 0 (212) 274 86 66E-Posta Adresi : yatirimciiliskileri@liderfilo.com.trAdı Soyadı : Tolga ŞENGörevi : Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisiİletişim Bilgileri :Telefon : 0 (212) 347 58 00Faks : 0 (212) 274 86 66E-Posta Adresi : yatirimciiliskileri@liderfilo.com.trPay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019735BIST