***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2022 17:30
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11'inci maddesi kapsamında
Şirketimiz bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmasına, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen lisanslara sahip Adil ŞAHİN'in 13.04.2022 tarihinden itibaren Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine, Şirketimiz Muhasebe Müdürü Tolga Şen'in mevcut görevinin yanı sıra Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak görev yapmasına karar verilmiştir. Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ait bilgiler aşağıda yer almaktadır
Adı Soyadı : Adil ŞAHİN
Görevi : Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Lisans Bilgileri : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ( Lisans N 202422), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans N 701839)
İletişim Bilgileri :
Telefon : 0 (212) 347 58 00
Faks : 0 (212) 274 86 66
E-Posta Adresi : yatirimciiliskileri@liderfilo.com.tr
Adı Soyadı : Tolga ŞEN
Görevi : Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi
İletişim Bilgileri :
Telefon : 0 (212) 347 58 00
Faks : 0 (212) 274 86 66
E-Posta Adresi : yatirimciiliskileri@liderfilo.com.tr
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019735
BIST