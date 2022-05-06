***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 01.04.2022-30.04.2022 tarihleri arasında 199 adet araç satın almış olup, toplam alım tutarı KDV hariç 74.578.171,95 TL'dır.Böylelikle 2022 yılında yapılan toplam araç yatırımı 412 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam yatırım tutarı KDV hariç 158.777.181,95 TL'na ulaşmıştır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027235BIST