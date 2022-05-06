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***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.05.2022 15:04
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, 01.04.2022-30.04.2022 tarihleri arasında 199 adet araç satın almış olup, toplam alım tutarı KDV hariç 74.578.171,95 TL'dır.
Böylelikle 2022 yılında yapılan toplam araç yatırımı 412 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam yatırım tutarı KDV hariç 158.777.181,95 TL'na ulaşmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027235


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UFUK 37,94 2.502.180 % 9,97  
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Cumhuriyet 6.076 6.168 14,00  
Tam 6.045 6.199 22,19  
Yarım 2.922 2.999 10,73  
Çeyrek 1.466 1.499 5,37  
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Gümüş Gr. 10,77 10,78 0,02  
B. Petrol 113 113 2,26  
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