***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2022 15:04
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 01.04.2022-30.04.2022 tarihleri arasında 199 adet araç satın almış olup, toplam alım tutarı KDV hariç 74.578.171,95 TL'dır.
Böylelikle 2022 yılında yapılan toplam araç yatırımı 412 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam yatırım tutarı KDV hariç 158.777.181,95 TL'na ulaşmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027235
BIST
15:022.457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -9,12
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
15:0214,9531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0921
|Açılış
|: 14,9720
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
15:0215,8195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1074
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
15:02904,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 7,71
|Açılış
|: 904,42
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler15:00
|ALKA
|35,02
|54.214.343
|% 9,99
|
|TIRE
|16,98
|87.197.147
|% 9,97
|
|IMASM
|19,96
|15.793.230
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.502.180
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|77.388.329
|% 9,92
|
|PETUN
|24,34
|53.048.628
|% -8,43
|
|ODAS
|2,47
|409.497.137
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,86
|125.675.817
|% -6,72
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|ALCTL
|27,54
|26.303.616
|% -5,81
|
|SISE
|19,44
|3.991.849.420
|% 3,35
|
|THYAO
|42,34
|2.002.154.304
|% -0,80
|
|TUPRS
|252,00
|1.228.981.491
|% 2,73
|
|KOZAL
|185,30
|1.077.122.275
|% 4,28
|
|AKBNK
|8,70
|818.264.118
|% -0,91
|
|SISE
|19,44
|3.991.849.420
|% 3,35
|
|ODAS
|2,47
|409.497.137
|% -7,14
|
|YKBNK
|4,85
|662.630.331
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,66
|312.005.350
|% -1,85
|
|AKBNK
|8,70
|818.264.118
|% -0,91
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9495
|14,9594
|% 0,66
|
|Euro
|15,8123
|15,8253
|% 0,72
|
|Sterlin
|18,3819
|18,4740
|% 0,44
|
|Frank
|15,1005
|15,1914
|% 0,53
|
|Riyal
|3,9735
|3,9934
|% 0,63
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|5,09
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,14
|
|Cumhuriyet
|6.076
|6.168
|14,00
|
|Tam
|6.045
|6.199
|22,19
|
|Yarım
|2.922
|2.999
|10,73
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|5,37
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,26
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:15BTCIM
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 21.90 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 796 adet işlem
-
15:14SANEL
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 404, 584 adet işlem
-
15:13XU100
Endeks 2, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 39 altında . İşlem hacmi 23, 385.00 milyon TL de
-
15:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 28 kaybederek (% -0.51 ) 2, 201
-
15:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, TIRE, DENGE, IMASM, DYOBY