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***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.06.2022 15:04
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, 01.05.2022-31.05.2022 tarihleri arasında 66 adet araç satın almış olup, toplam alım tutarı KDV hariç 27.396.959,80 TL'dır.
Böylelikle  2022 yılında yapılan toplam araç yatırımı 478 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam yatırım tutarı KDV hariç 186.174.141,75 TL'na ulaşmıştır.
31.05.2022 itibari ile filomuzdaki araç adedimiz 3964 adete ulaşmıştır.
 
        
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034220


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MZHLD 88,60 10.935.101 % 9,99  
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Altın Gr. 985 985 11,52  
Cumhuriyet 6.530 6.629 40,00  
Tam 6.513 6.677 56,40  
Yarım 3.148 3.230 27,28  
Çeyrek 1.579 1.615 13,64  
Gümüş.Ons 22,08 22,11 0,26  
Gümüş Gr. 11,70 11,72 0,19  
B. Petrol 115 115 -0,99  
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