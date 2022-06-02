***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2022 15:04
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 01.05.2022-31.05.2022 tarihleri arasında 66 adet araç satın almış olup, toplam alım tutarı KDV hariç 27.396.959,80 TL'dır.
Böylelikle 2022 yılında yapılan toplam araç yatırımı 478 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam yatırım tutarı KDV hariç 186.174.141,75 TL'na ulaşmıştır.
31.05.2022 itibari ile filomuzdaki araç adedimiz 3964 adete ulaşmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034220
BIST
16:182.589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 19,77
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
16:1816,4866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0944
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4866
En Düşük
16,3796
16:1817,7284
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2324
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7393
En Düşük
17,4621
16:18985,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 12,26
|Açılış
|: 985,49
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
985,93
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:18
|MAGEN
|11,55
|95.673.377
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|26.997.914
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.375.767
|% 9,98
|
|ULUUN
|17,21
|287.572.077
|% 9,97
|
|PSGYO
|11,67
|316.812.766
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.357.452
|% -9,94
|
|AVGYO
|2,69
|16.437.188
|% -3,93
|
|DAPGM
|30,44
|19.488.700
|% -3,91
|
|FENER
|43,24
|126.164.342
|% -3,87
|
|THYAO
|49,64
|3.078.707.957
|% 0,77
|
|SASA
|40,72
|2.470.725.465
|% 7,95
|
|AKBNK
|8,67
|1.603.002.986
|% 2,48
|
|SISE
|20,96
|1.269.879.275
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,14
|1.181.937.354
|% 0,26
|
|YKBNK
|4,84
|917.858.825
|% 2,11
|
|AKBNK
|8,67
|1.603.002.986
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,85
|427.060.030
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,26
|171.590.979
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,87
|455.435.224
|% -0,10
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4737
|16,4866
|% 0,58
|
|Euro
|17,6860
|17,7284
|% 1,33
|
|Sterlin
|20,6075
|20,7108
|% 0,99
|
|Frank
|17,0918
|17,1948
|% 0,84
|
|Riyal
|4,3786
|4,4005
|% 0,48
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|13,47
|
|Altın Gr.
|985
|985
|11,52
|
|Cumhuriyet
|6.530
|6.629
|40,00
|
|Tam
|6.513
|6.677
|56,40
|
|Yarım
|3.148
|3.230
|27,28
|
|Çeyrek
|1.579
|1.615
|13,64
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,19
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,99
|
Seans Raporu
16:18
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-
16:33TRCAS
Yüzde 5.55 oranında artışla 7.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 833, 752 adet işlem
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16:32XU100
Endeks 2, 585 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 29, 499.00 milyon TL de
-
16:32YYLGD
Yüzde 4.69 oranında artışla 13.40 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 126, 924 adet işlem
-
16:31OZRDN
Yüzde 6.82 oranında artışla 13.79 lira fiyatla işlem gören hissede 811, 911 adet işlem
-
16:30SKTAS
Yüzde 5.34 oranında artışla 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 092, 513 adet işlem