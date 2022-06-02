***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 01.05.2022-31.05.2022 tarihleri arasında 66 adet araç satın almış olup, toplam alım tutarı KDV hariç 27.396.959,80 TL'dır.Böylelikle 2022 yılında yapılan toplam araç yatırımı 478 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam yatırım tutarı KDV hariç 186.174.141,75 TL'na ulaşmıştır.31.05.2022 itibari ile filomuzdaki araç adedimiz 3964 adete ulaşmıştır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034220BIST