***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2022 09:50
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.07.2022, 02.06.2022, 06.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 01.07.2022-31.07.2022 tarihleri arasında 51 adet araç satın almış olup, toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 28.262.422,02 TL'dır.
Böylelikle 2022 yılında yapılan toplam araç alımımız 677 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam araç alım fatura tutarımız KDV hariç 281.300.539,78 TL'na ulaşmıştır.
31.07.2022 itibari ile filomuzdaki araç adedimiz 4062 adete ulaşmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051695
BIST
10:512.723
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 38,16
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.725
En Düşük
2.701
10:5117,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0402
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9786
En Düşük
17,9146
10:5118,3087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0666
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3252
En Düşük
18,2123
10:511.024,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,13
|Açılış
|: 1.024,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.025,62
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler10:51
|KRPLS
|8,26
|54.580.211
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|65.361.864
|% 9,95
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|YAYLA
|4,96
|19.996.587
|% 8,53
|
|TMSN
|58,50
|190.039.392
|% 8,23
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|KZBGY
|49,26
|18.660.587
|% -4,81
|
|AYCES
|64,60
|1.554.217
|% -2,86
|
|KLRHO
|17,87
|3.020.502
|% -2,83
|
|SANEL
|10,88
|1.077.378
|% -2,68
|
|HEKTS
|37,88
|1.648.040.452
|% 6,64
|
|THYAO
|55,80
|1.448.673.241
|% 1,45
|
|SISE
|23,66
|738.342.906
|% 1,63
|
|SASA
|50,75
|470.930.821
|% 1,83
|
|EREGL
|27,98
|386.961.718
|% 1,16
|
|ZOREN
|2,44
|250.995.754
|% 6,55
|
|EKGYO
|3,23
|293.703.555
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,93
|152.396.424
|% 5,46
|
|SEGYO
|1,13
|71.999.378
|% -2,59
|
|YKBNK
|4,97
|309.926.212
|% 1,02
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9587
|17,9673
|% 0,22
|
|Euro
|18,2878
|18,3087
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,7958
|21,9051
|% 0,40
|
|Frank
|18,6124
|18,7245
|% 0,14
|
|Riyal
|4,7656
|4,7895
|% 0,28
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|9,40
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|6,99
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.869
|6.932
|29,00
|
|Yarım
|3.347
|3.389
|14,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.694
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,12
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|0,05
|
|B. Petrol
|96,35
|96,35
|-0,43
|
Seans Raporu
10:51
daha fazla
-
11:06KAPLM
Yüzde 5.41 oranında artışla 79.90 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 410 adet işlem
-
11:05CEOEM
Yüzde 5.42 oranında artışla 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 824, 968 adet işlem
-
11:04SKBNK
Yüzde 6.01 oranında artışla 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 388, 427 adet işlem
-
11:03KRPLS
Yüzde 9.99 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 641, 075 adet işlem
-
11:02XU100
Endeks 2, 723 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 11, 378.00 milyon TL de