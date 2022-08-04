***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.07.2022, 02.06.2022, 06.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 01.07.2022-31.07.2022 tarihleri arasında 51 adet araç satın almış olup, toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 28.262.422,02 TL'dır.Böylelikle 2022 yılında yapılan toplam araç alımımız 677 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam araç alım fatura tutarımız KDV hariç 281.300.539,78 TL'na ulaşmıştır.31.07.2022 itibari ile filomuzdaki araç adedimiz 4062 adete ulaşmıştır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051695BIST