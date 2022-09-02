***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2022 13:33
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2022,04.07.2022, 02.06.2022, 06.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 01.08.2022-31.08.2022 tarihleri arasında 117 adet araç satın almış olup, toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 57.734.064,64 TL'dır.
Böylelikle 2022 yılında yapılan toplam araç alımımız 794 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam araç alım fatura tutarımız KDV hariç 339.034.604,42 TL'na ulaşmıştır.
31.08.2022 itibari ile filomuzdaki araç adedimiz 4095 adete ulaşmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059604
BIST
14:583.190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 47,09
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
14:5818,2318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0356
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
14:5818,2149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1101
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2632
En Düşük
18,1031
14:58999,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,55
|Açılış
|: 999,30
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,17
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler14:56
|OYYAT
|25,30
|18.777.041
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|25.685.323
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|44.531.118
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|46.627.106
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|15.336.360
|% 9,96
|
|MTRKS
|47,52
|4.105.253
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,53
|79.482.002
|% -5,95
|
|PENTA
|392,30
|56.509.394
|% -5,10
|
|OSMEN
|31,90
|7.064.215
|% -5,06
|
|BALAT
|11,50
|446.124
|% -4,17
|
|AKBNK
|12,75
|4.321.657.020
|% 7,59
|
|THYAO
|71,40
|2.980.649.177
|% 0,42
|
|YKBNK
|7,35
|2.626.283.229
|% -2,91
|
|HALKB
|8,42
|1.959.991.458
|% -1,17
|
|GARAN
|23,00
|1.957.896.994
|% 1,23
|
|YKBNK
|7,35
|2.626.283.229
|% -2,91
|
|AKBNK
|12,75
|4.321.657.020
|% 7,59
|
|EKGYO
|4,04
|1.037.316.451
|% 1,00
|
|HALKB
|8,42
|1.959.991.458
|% -1,17
|
|ISCTR
|8,18
|1.687.728.653
|% 1,74
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2038
|18,2372
|% 0,23
|
|Euro
|18,2175
|18,2275
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,0027
|21,1080
|% 0,32
|
|Frank
|18,4701
|18,5814
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8327
|4,8569
|% 0,14
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|8,79
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|6,96
|
|Cumhuriyet
|6.695
|6.796
|39,00
|
|Tam
|6.733
|6.784
|19,00
|
|Yarım
|3.281
|3.317
|10,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.658
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,52
|0,08
|
|B. Petrol
|93,84
|93,84
|1,48
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
15:10MRGYO
Yüzde 5.56 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 793, 924 adet işlem
-
15:09ALKA
Yüzde 8.97 oranında artışla 72.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 071, 861 adet işlem
-
15:08XU100
Endeks 3, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 40, 320.00 milyon TL de
-
15:08FLAP
Yüzde 5.83 oranında artışla 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 813, 023 adet işlem
-
15:06KONKA
Yüzde 5.90 oranında artışla 31.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 280, 730 adet işlem