***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2022 12:43
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2022,02.09.2022,04.08.2022,04.07.2022, 02.06.2022, 06.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 01.10.2022-31.10.2022 tarihleri arasında 78 adet araç satın almış olup, toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 36.934.746,13 TL'dır.
Böylelikle 2022 yılında yapılan toplam araç alımımız 948 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam araç alım fatura tutarımız KDV hariç 409.690.944,06 TL'na ulaşmıştır.
31.10.2022 itibari ile filomuzdaki araç adedimiz 4051 adete ulaşmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076497
BIST
13:324.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 32,08
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
13:3218,6248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
13:3218,1717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1130
|Açılış
|: 18,2100
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|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1398
13:32969,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -9,47
|Açılış
|: 969,98
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|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
969,67
BIST En Aktif Hisseler13:30
|KAREL
|23,32
|128.105.954
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.090.794
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|29.357.162
|% 9,98
|
|TMPOL
|25,12
|21.462.580
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|51.496.899
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|1.981.748
|% -10,00
|
|SMRTG
|84,95
|104.555.158
|% -7,66
|
|BAYRK
|9,30
|37.328.897
|% -7,00
|
|CMBTN
|402,70
|43.296.954
|% -6,72
|
|EMNIS
|53,05
|241.188
|% -6,27
|
|THYAO
|102,70
|6.570.870.397
|% 1,88
|
|TUPRS
|404,70
|3.608.533.001
|% 2,46
|
|SASA
|135,60
|2.648.340.557
|% 7,28
|
|ASELS
|35,54
|2.562.957.657
|% -0,95
|
|PETKM
|14,07
|1.765.279.279
|% 1,08
|
|EKGYO
|4,55
|1.026.892.278
|% 0,22
|
|YKBNK
|8,93
|1.475.007.962
|% 0,11
|
|PETKM
|14,07
|1.765.279.279
|% 1,08
|
|ISCTR
|8,99
|1.050.506.202
|% 0,22
|
|IHLAS
|0,83
|87.381.490
|% -3,49
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6162
|18,6179
|% 0,00
|
|Euro
|18,1518
|18,1662
|% -0,65
|
|Sterlin
|20,8561
|20,9607
|% -1,41
|
|Frank
|18,2873
|18,3975
|% -1,10
|
|Riyal
|4,9392
|4,9640
|% -0,05
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-14,07
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-9,45
|
|Cumhuriyet
|6.516
|6.614
|-114,00
|
|Tam
|6.538
|6.590
|-87,00
|
|Yarım
|3.186
|3.222
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.610
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,00
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|-0,17
|
|B. Petrol
|95,23
|95,23
|-0,93
|