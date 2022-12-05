***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2022 16:08
aç satın almış olup, toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 34.823.055,53 TL'dır.
Böylelikle 2022 yılında yapılan toplam araç alımımız 1031 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam araç alım fatura tutarımız KDV hariç 444.513.999,59 TL'na ulaşmıştır.
30.11.2022 itibari ile filomuzdaki araç adedimiz 3972 adete ulaşmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084337
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6877
En Düşük
18,5992
17:5919,5849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0444
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5555
17:591.061,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,00
|Açılış
|: 1.061,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.060,46
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.352.459
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|106.293.221
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|314.232.891
|% 9,99
|
|ERCB
|101,70
|105.349.549
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.794.963
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|755.700.674
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6349
|18,6454
|% 0,06
|
|Euro
|19,5652
|19,5849
|% -0,23
|
|Sterlin
|22,6648
|22,7784
|% -0,68
|
|Frank
|19,7286
|19,8475
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9462
|4,9710
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-26,41
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|-15,75
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.115
|7.184
|-90,00
|
|Yarım
|3.451
|3.512
|-44,00
|
|Çeyrek
|1.731
|1.756
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,34
|-0,53
|
|B. Petrol
|84,57
|84,57
|-1,00
|
Seans Raporu
17:59
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17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
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17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347