***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2023 11:07
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.12.2022,03.11.2022,05.10.2022,02.09.2022,04.08.2022,04.07.2022, 02.06.2022, 06.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 01.12.2022-31.12.2022 tarihleri arasında 109 adet araç satın almış olup, toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 63.702.754,69 TL'dır.
Böylelikle 2022 yılında yapılan toplam araç alımımız 1140 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam araç alım fatura tutarımız KDV hariç 508.216.754,28 TL'na ulaşmıştır.
31.12.2022 itibari ile filomuzdaki araç adedimiz 3940 adete ulaşmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093738
BIST
11:275.351
En Yüksek
|Değişim
|: -3,12%
|| -172,07
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
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5.567
En Düşük
5.270
11:2718,7675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,8800
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|Önceki Kapanış
|: 18,8450
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18,7675
En Düşük
18,7265
11:2719,9700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0780
|Açılış
|: 20,0400
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|Önceki Kapanış
|: 19,9800
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20,0382
En Düşük
19,8711
11:271.114,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,04
|Açılış
|: 1.114,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,76
BIST En Aktif Hisseler11:25
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|DOGUB
|10,73
|32.739.202
|% 7,30
|
|UZERB
|230,00
|286.580
|% 6,98
|
|DYOBY
|31,16
|138.569.681
|% 6,71
|
|ULUFA
|7,47
|15.744.347
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|22.340.056
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|30.749.789
|% -9,98
|
|BRKVY
|26,20
|22.157.879
|% -9,97
|
|EREGL
|42,44
|5.838.857.573
|% -1,12
|
|THYAO
|141,50
|4.773.366.855
|% -2,08
|
|ASELS
|62,40
|2.441.855.113
|% -4,22
|
|KRDMD
|18,87
|2.094.631.715
|% -4,65
|
|EKGYO
|9,05
|1.791.053.267
|% -3,93
|
|EKGYO
|9,05
|1.791.053.267
|% -3,93
|
|EREGL
|42,44
|5.838.857.573
|% -1,12
|
|KRDMD
|18,87
|2.094.631.715
|% -4,65
|
|YKBNK
|11,24
|1.178.185.512
|% -3,44
|
|ISCTR
|12,19
|962.617.505
|% -2,71
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7548
|18,7673
|% 0,13
|
|Euro
|19,9409
|19,9687
|% 0,39
|
|Sterlin
|22,4739
|22,5866
|% -0,27
|
|Frank
|20,1298
|20,2510
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9737
|4,9987
|% 0,09
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-10,12
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.547
|7.610
|-16,00
|
|Yarım
|3.655
|3.720
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.860
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,27
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,16
|-0,17
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|B. Petrol
|78,28
|78,28
|0,44
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