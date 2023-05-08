***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.05.2023 15:01
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2023,06.03.2023,07.02.2023, 05.01.2023, 05.12.2022, 03.11.2022, 05.10.2022, 02.09.2022, 04.08.2022, 04.07.2022, 02.06.2022, 06.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 01.04.2023-30.04.2023 tarihleri arasında 45 adet araç satın almış olup, toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 28.172.741,38 TL'dır.
Böylelikle 2023 yılında yapılan toplam araç alımımız 227 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam araç alım fatura tutarımız KDV hariç 130.864.520,32 TL'na ulaşmıştır.
30.04.2023 itibari ile filomuzdaki araç adedimiz 3751 adete ulaşmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147993
BIST
16:134.491
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 90,61
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.501
En Düşük
4.374
16:1319,5059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0079
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5596
En Düşük
19,4540
16:1321,5309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0308
|Açılış
|: 22,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5659
En Düşük
21,4429
16:131.268,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,04
|Açılış
|: 1.268,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.272,30
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler16:11
|BURVA
|33,04
|32.768.583
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.358.897
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.589.143
|% 9,98
|
|AVHOL
|26,06
|105.102.371
|% 9,96
|
|PAMEL
|160,30
|85.847.331
|% 9,95
|
|POLHO
|8,10
|119.791.131
|% -10,00
|
|GRTRK
|25,22
|153.111.865
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|18.835.510
|% -9,94
|
|LIDER
|65,60
|38.984.278
|% -8,83
|
|BRKO
|3,61
|1.234.667
|% -8,61
|
|KRDMD
|14,03
|1.982.486.869
|% 4,55
|
|THYAO
|128,50
|1.856.530.758
|% 2,39
|
|EREGL
|30,42
|1.434.559.284
|% 1,54
|
|ISCTR
|11,46
|1.248.516.447
|% 7,61
|
|EUPWR
|67,35
|1.189.003.951
|% -3,79
|
|KRDMD
|14,03
|1.982.486.869
|% 4,55
|
|EKGYO
|5,42
|693.695.520
|% 2,65
|
|ISCTR
|11,46
|1.248.516.447
|% 7,61
|
|YKBNK
|9,73
|678.539.933
|% 5,76
|
|KOZAL
|16,38
|1.113.405.715
|% 0,18
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4954
|19,5133
|% 0,00
|
|Euro
|21,5214
|21,5277
|% 0,13
|
|Sterlin
|24,5905
|24,7138
|% 0,06
|
|Frank
|21,8460
|21,9776
|% 0,06
|
|Riyal
|5,1851
|5,2111
|% -0,06
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.023
|4,82
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|4,49
|
|Cumhuriyet
|9.220
|9.359
|7,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.542
|4.614
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.293
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|16,11
|16,13
|0,01
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|1,40
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:25SAFKR
Yüzde 6.55 oranında artışla 12.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 389, 177 adet işlem
-
16:24UFUK
Yüzde 5.92 oranında artışla 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 361 adet işlem
-
16:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, YKBNK, KRDMD
-
16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 27 artarak (% 2.08 ) 4, 035
-
16:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVHOL, PAMEL, BURVA, DAGHL, BRLSM, BURCE, OSMEN