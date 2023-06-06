***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.06.2023 11:35
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2023,05.04.2023,06.03.2023,07.02.2023, 05.01.2023, 05.12.2022, 03.11.2022, 05.10.2022, 02.09.2022, 04.08.2022, 04.07.2022, 02.06.2022, 06.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 01.05.2023-31.05.2023 tarihleri arasında 48 adet araç satın almış olup, toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 30.890.683,69 TL'dır.
Böylelikle 2023 yılında yapılan toplam araç alımımız 275 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam araç alım fatura tutarımız KDV hariç 161.755.204,01 TL'na ulaşmıştır.
31.05.2023 itibari ile filomuzdaki araç adedimiz 3739 adete ulaşmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156357
BIST
12:045.433
En Düşük
|Değişim
|: 1,13%
|| 60,69
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.341
En Yüksek
5.440
12:0421,5139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2570
|Açılış
|: 21,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
12:0423,1880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2874
|Açılış
|: 23,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
12:041.356,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 15,66
|Açılış
|: 1.356,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler12:04
|EUKYO
|5,25
|5.499.342
|% 9,83
|
|EKIZ
|16,90
|1.712.122
|% 9,60
|
|BALAT
|16,50
|233.327
|% 8,55
|
|PENTA
|18,69
|148.193.772
|% 7,66
|
|BURCE
|161,70
|95.212.614
|% 7,58
|
|IMASM
|21,80
|464.303.552
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|19.426.611
|% -9,97
|
|MARKA
|11,56
|48.197.215
|% -6,62
|
|ADEL
|141,30
|43.407.342
|% -6,36
|
|DOGUB
|19,32
|17.706.545
|% -5,76
|
|THYAO
|165,10
|4.291.096.533
|% 0,36
|
|SASA
|65,75
|3.477.057.572
|% 3,06
|
|KCHOL
|96,90
|2.777.343.424
|% 3,30
|
|ASELS
|53,90
|2.621.723.453
|% 5,48
|
|EREGL
|35,56
|1.989.658.501
|% 1,31
|
|EKGYO
|7,58
|1.132.681.391
|% -0,26
|
|YKBNK
|11,96
|1.633.103.939
|% -0,91
|
|ISCTR
|12,66
|1.477.104.230
|% 0,24
|
|AKBNK
|18,04
|1.678.565.745
|% -0,72
|
|KLGYO
|2,61
|196.053.099
|% 0,38
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5085
|21,5139
|% 1,21
|
|Euro
|23,1264
|23,1880
|% 1,25
|
|Sterlin
|26,6450
|26,7787
|% 1,12
|
|Frank
|23,6520
|23,7944
|% 1,24
|
|Riyal
|5,7197
|5,7483
|% 1,19
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|-1,24
|
|Altın Gr.
|1.355
|1.355
|14,53
|
|Cumhuriyet
|9.138
|9.276
|122,00
|
|Tam
|9.090
|9.326
|125,53
|
|Yarım
|4.470
|4.549
|24,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.274
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|16,24
|16,25
|0,13
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|-1,52
|
Seans Raporu
12:04
daha fazla
-
12:19XU100
Endeks 5, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 45, 851.00 milyon TL de
-
12:19DOCO
Yüzde 4.19 oranında artışla 2, 740.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 395 adet işlem
-
12:18BURCE
Yüzde 7.39 oranında artışla 161.40 lira fiyatla işlem gören hissede 600, 627 adet işlem
-
12:16EMKEL
Yüzde 4.39 oranında artışla 7.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 955, 696 adet işlem
-
12:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TAVHL, FROTO