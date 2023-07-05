***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2023 14:12
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.06.2023 08.05.2023,05.04.2023,06.03.2023,07.02.2023, 05.01.2023, 05.12.2022, 03.11.2022, 05.10.2022, 02.09.2022, 04.08.2022, 04.07.2022, 02.06.2022, 06.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 01.06.2023-30.06.2023 tarihleri arasında 60 adet araç satın almış olup, toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 47.759.212,06 TL'dır.
Böylelikle 2023 yılında yapılan toplam araç alımımız 335 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam araç alım fatura tutarımız KDV hariç 209.514.416,07 TL'na ulaşmıştır.
30.06.2023 itibari ile filomuzdaki araç adedimiz 3691 adete ulaşmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165797
BIST