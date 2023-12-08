***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2023 12:30
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2023, 05.10.2023, 07.09.2023, 08.08.2023, 05.07.2023, 06.06.2023, 08.05.2023, 05.04.2023, 06.03.2023, 07.02.2023, 05.01.2023, 05.12.2022, 03.11.2022, 05.10.2022, 02.09.2022, 04.08.2022, 04.07.2022, 02.06.2022, 06.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 01.11.2023-30.11.2023 tarihleri arasında 95 adet araç satın almış olup, toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 90.068.000,50 TL'dır.
Böylelikle 2023 yılında yapılan toplam araç alımımız 758 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam araç alım fatura tutarımız KDV hariç 601.422.469,49 TL'na ulaşmıştır.
30.11.2023 tarihi itibariyle filomuzdaki araç adedi toplamı 3463 'tür.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223972
BIST