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***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

23.08.2022 18:35
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket paylarının geri alımı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık LDR TURİZM A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık LDR TURİZM A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Son dönemdeki fiyat hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi,fiyat dalgalanmalarının önlenmesi,Borsada sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 6.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 150.000.000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 23.08.2022 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:
Şirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması amacıyla
1)Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirketimiz paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,
2)Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 6.000.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 6.000.000 adet pay) olarak belirlenmesine,
3)Geri alım için ayrılacak fonun 150 Milyon TL olarak belirlenmesine,
4)Geri alım işlemlerinin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
5)İşbu Yönetim Kurulu kapsamında yürütülecek geri alım işlemlerinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057864


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