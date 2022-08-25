***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık LDR TURİZM A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık LDR TURİZM A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Son dönemdeki fiyat hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi,fiyat dalgalanmalarının önlenmesi,Borsada sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2022Geri Alıma Konu Pay Miktarı 6.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 150.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, LIDER, TRELDRT00020 24.08.2022 90.000 0,136 24,912 -B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 25.08.2022 410.000 0,621 24,18 -Ek Açıklamalar23.08.2022 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 25.08.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.25.08.2022 tarihinde 24,18 TL fiyattan 410.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiş olup Şirketimizin sahip olduğu LIDER payları 500.000 adete ulaşmıştır.Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 0,758'dir.SaygılarımızlaLDR Turizm A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058436BIST